Gérald Darmanin veut dissoudre deux associations pro-palestiniennes

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé demander la dissolution du Collectif Palestine Vaincra et du Comité Action Palestine, notamment pour des appels à la haine et provocation à des actes terroristes.

La procédure de dissolution, enclenchée sur demande du président Emmanuel Macron, sera lancée «dans les jours prochains», a précisé le ministère.

A la demande du Président de la République, je vais demander la dissolution du collectif "Palestine Vaincra", et du "Comité Action Palestine", pour appel à la haine, à la violence et à la discrimination et provocation à des actes terroristes.https://t.co/lfrscsGkwQ

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 24, 2022