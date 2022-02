Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron grimpe encore, Valérie Pécresse continue de chuter

Selon le dernier baromètre OpinionWay pour CNEWS, dévoilé ce vendredi 25 février, Emmanuel Macron continue d’accentuer son avance au premier tour de la présidentielle, avec 25% des intentions de vote. Valérie Pécresse, elle, baisse encore, à 14%.

Avec ce score, la candidate LR se situe désormais au même niveau qu’Eric Zemmour (Reconquête), crédité lui aussi de 14% des intentions de vote. Devant eux, Marine Le Pen (RN) est en position de se qualifier pour le second tour, avec 17% des voix.

Dans le détail, Emmanuel Macron gagne un point depuis la semaine dernière (+ 2 en deux semaines), quand Valérie Pécresse en perd un (- 4 en un mois). Eric Zemmour et Marine Le Pen restent, eux, stables.

Derrière ce quatuor, Jean-Luc Mélenchon (LFI) gagne un point, à 11%. Loin derrière, à 5%, se trouvent le communiste Fabien Roussel (+1) et l'écologiste Yannick Jadot (-1). La candidate socialiste Anne Hidalgo pointe, elle, à 3% (=), Christiane Taubira à 2% (=). Jean Lassalle, Nicolas Dupont-Aignan, Nathalie Arthaud et Philippe Poutou sont tous crédités de 1% des intentions de vote. A noter néanmoins que 14% des personnes interrogées ne se sont pas prononcées.

Concernant le second tour, trois scénarios ont été proposés aux sondés. Face à Marine Le Pen, Emmanuel Macron obtiendrait 57% (=) des intentions de vote, contre 43% pour son adversaire RN (=). Face à Valérie Pécresse, il en compte 56% (+1), contre 44% (-1). Face à Eric Zemmour, il en reçoit 62% (=), contre 38% (=).

A noter que sur ces trois scénarios, Emmanuel Macron obtient toujours la majorité parmi chaque catégorie d’âge et socioprofessionnelle, sauf dans deux cas, face à Marine Le Pen. La candidate Rassemblement national est en effet en tête chez les 25-34 ans (55%) et chez les CSP - (56%).

Enquête réalisée les 23 et 24 février 2022 sur un échantillon représentatif de la population française de 994 personnes, âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Les résultats de ce sondage sont à lire en tenant compte des marges d’incertitude : 1,3 à 3 points au plus pour le premier tour, 3,7 points au plus pour le deuxième tour.