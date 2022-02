Rappel de produits : risque de listéria dans plusieurs lots de poissons vendus sous vide

Plusieurs lots de poissons vendus sous vide ont été rappelés ce jeudi 25 février par différentes enseignes, telles que Carrefour, Leclerc ou Super U. Ces harengs, maquereaux et saumons pourraient contenir des listérias, bactéries responsables de la listériose.

Sept produits à base de poissons seraient ainsi concernés par ce rappel, selon le site rapppel.conso.gouv.fr.

Rappel de filets de maquereaux

Le premier lot rappelé est un filet de maquereaux à la provençale de 1 kg sous AT. Il a été commercialisé à Carrefour entre le 16 et le 24 février 2022 et porte le code-barres 3324031110673.

Le second est un lot de filets de maquereaux au poivre. Il est issu du même lot et de la même marque. Il était consommable jusqu'au 29 mars, porte le code-barres 3324031100971 et était également commercialisé chez Casino et Super U.

Enfin, des filets de maquereaux à l’oignon ont également été rappelés. De la même marque, et du même lot, ainsi que la même date limite de consommation. Le code-barres est cette fois différent : 3324031110697. Ce produit n'était commercialisé que dans les magasins Estivin et Paris Gastronomie.

Rappel de saumon fumé

Le lot 2204507 de saumon fumé norvégien de 1 kg a été rappelé dans le magasin Promocash, qui le commercialisait entre le 16 et le 24 février 2022.

Il provient de la marque Fournier fils et était en théorie consommable jusqu'au 22 mars 2022. Il porte le code-barres 3324030001873 et la marque de salubrité FR 62 193 100 CE.

Rappel de dos de cabillaud

Du cabillaud fumé de la marque Fournier fils a également fait l’objet d’une campagne de rappel. Il s'agit du lot 2204507 de dos de cabillaud fumé de 2kg, commercialisé chez Leclerc et dont la date de limite de consommation est le 16 mars 2022.

Rappel de hareng

Du hareng de la marque Fournier fils a également fait l’objet d’une campagne de rappel. Il s'agit du lot 2204607 de kippers de 1kg, commercialisé à Carrefour depuis le 22 février 2022. Il affiche la date limite de consommation du 1er avril 2022, et porte le code-barres 3324031100247, ainsi que la marque de salubrité est FR 62 193 100 CE.

Dans le même lot, des kippers de 3 kg vendus chez Leclerc entre le 17 et le 24 février 2022 dans une caisse polystyrène ont été rappelés. Ils pouvaient être consommés jusqu'au 2 mars 2022 et portent le code-barres 3000002123179.