Salon de l'Agriculture : tout savoir sur Neige, vache égérie de l'édition 2022

Pour sa 58e édition, dite «des retrouvailles», du 26 février au 6 mars, le Salon international de l'Agriculture avait besoin d'une égérie à la hauteur de l'événement. C'est donc Neige, une jeune vache âgée de 4 ans, qui a été choisie. Elle est la première représentante de la race Abondance a être ainsi mise à l'honneur.

Tout droit venue de Haute-Savoie

Il suffit de jeter un oeil à l'affiche de l'édition 2022 du plus grand salon du secteur agricole pour comprendre pourquoi ce rôle d'égérie a été attribué à Neige. Avec sa robe pie rouge-acajou, l'épais chignon blanc sur sa tête, ses cornes claires et ses taches rouges en forme de lunettes autour des yeux, cette vache présente tous les traits caractéristiques de l'Abondance.

Même son nom est un hommage à sa lignée puisque l'usage dit qu'une vache de la race Abondance n'est blanche que là où la neige peut l'atteindre, à savoir sur le mufle, sous le ventre et sur les pattes.

Nous sommes fiers de vous présenter « Neige », l’égérie du prochain @Salondelagri , jeune vache de race Abondance du Grand-Bornand . Originaire de la vallée de Haute-Savoie dont elle porte le nom, l’Abondance est la quatrième race laitière française. pic.twitter.com/kG6C1vM91Q — Le Grand-Bornand (@mongrandbo) November 16, 2021

Neige ne déroge pas à la règle, même si elle est née en plein été, sur une piste de ski à 1.600 mètres d'altitude. Issue de l'élevage de Philippe Missillier, elle a vu le jour juste sous un télésiège de la station du Grand-Bornand. Lieu de naissance du Reblochon, ce village de Haute-Savoie compte une vache par habitant.

Reblochon, tomme et raclette

Avec près de 60.000 vaches en France, l'Abondance ne représente qu'1% des effectifs nationaux. Pourtant, elle est la 4e race laitière française.

Connue comme une race montagnarde et rustique, elle est associée à 14 fromages sous appellations IGP ou AOP. On peut notamment citer l'Abondance, le Beaufort, le Reblochon et la Tome des Bauges.

Le lait de Neige, comme celui des autres vaches de son troupeau, est ainsi intégralement transformé en fromage, principalement en Reblochon, Tomme et Raclette. Philippe Missillier, son fils Arnaud et sa belle-fille Pauline se chargent eux-mêmes de toutes les étapes de fabrication, jusqu'à l'affinage et la mise en vente.

Une race locale mais pas que

Neige est issue d'une race particulièrement locale : 75% des troupeaux se situent dans les deux Savoie, dont près de 50% en Haute-Savoie, et 20% dans le Massif central.

Comme ses congénères, Neige est très endurante, capable de se déplacer sur de longues distances et de s'adapter aux variations de température. Autant de caractéristiques qui lui permettent d'évoluer sans peine dans les montagnes dont elle est originaire.

Réputée pour sa longévité et ses aptitudes au vêlage, la race Abondance s'est aussi implantée ailleurs qu'en France. Dans les Alpes italiennes, notamment, mais aussi en dehors de l'Europe : en Egypte, en Algérie ou même en Côte d'Ivoire.