Caf, prime inflation, prix du tabac...Voici tout ce qui va changer au 1er mars

Au 1er mars, de nouvelles mesures entrent en vigueur et, avec elles, des conséquences plus ou moins avantageuses pour le porte-monnaie.

Prime inflation

La prime inflation, destinée à 38 millions de particuliers, s’élève à 100 euros net d'impôt. Elle concerne ceux qui touchent moins de 2.000 euros de revenus nets mensuels. Les retraités sont les derniers sur la liste à devoir la toucher, ils la recevront le 28 février au plus tard, selon la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

Prime Macron : dernier délai

Les employeurs peuvent verser cette prime jusqu'au 31 mars. La prime Macron peut atteindre 2.000 euros par an pour les salariés dont les revenus bruts n'excèdent pas plus de 4.809,45 euros par mois. En 2021, ils sont près de 4 millions à avoir touchée 506 euros de prime.

Tickets restaurant

Pour les tickets restaurant, le plafond de 38 euros par jour reste le même jusqu’au 30 juin. Une décision qui vise à continuer le soutien au secteur de la restauration, fortement impacté par la crise. A l'origine, ce plafond devait prendre fin le 28 février pour revenir à 19 euros.

Prolongation des chèques-vacances

Il vous reste des chèques vacances d’un montant supérieur à 30 euros dont la date de validité est dépassée depuis le 31 décembre 2021 ? Ne les jetez pas. Il est possible de les échanger jusqu'au 31 mars pour une validité supplémentaire de deux ans. C'est en tout cas ce que prévoit l'article L411-12 du Code du Tourisme. Pour ce faire, il faut vous rendre sur le site : leguide.ancv.com

Le versement des pensions alimentaires facilité

Pour faciliter le versement des pensions alimentaires, le gouvernement a mis en place un nouveau service public des pensions alimentaires. Celui-ci fait désormais office d'intermédiaire entre les deux parents, afin que la pension transite systématiquement par lui, et éviter les impayés. Sauf refus des parents, toutes les pensions alimentaires nouvellement fixées seront désormais versées par l'intermédiaire de l'Agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires, gérée par les CAF et la MSA. Concrètement, ce service d'intermédiation s'appliquera dès mardi 1 mars pour les divorces devant la justice fixant une pension alimentaire, et dès le 1er janvier 2023 pour les autres types de décisions de justice concernant une pension alimentaire et aux divorces par consentement mutuel.

Fin de la trêve hivernale

La trêve hivernale s'applique depuis le 1er novembre 2021 et prendra fin au 31 mars. Durant cette période, l'expulsion d'un locataire ne peut pas avoir lieu. En revanche, cette trêve ne s'applique pas au squatteur occupant un logement. Elle ne concerne pas non plus l'expulsion du domicile conjugal ordonnée par le juge en cas de violences ou de procédure de divorce.

Fin du port du masque dans les lieux clos soumis au pass vaccinal

L'échéance était attendue par beaucoup : à compter du 28 février, les Français pourront se passer du masque dans les lieux clos où le pass vaccinal est obligatoire. Sont notamment concernés les bars, cafés, restaurants, stades, salles de sport, cinémas, bibliothèques...Le port du masque reste en revanche en vigeur dans les transports en commun (TGV, métros et bus ), ainsi que dans les lieux de santé. En ce qui concerne les grands magasins et centres commerciaux, cela dépendra des arrêtés préfectoraux.

Nouveaux prix du tabac

Le 1er mars, les paquets de cigarettes vont augmenter comme chaque année, une stratégie mise en place par le gouvernement pour lutter contre le tabagisme. Ainsi, par exemple, le paquet de Maya Green Spirit, en 20 unités, augmente de 10 centimes à 9,8 euros. Idem pour les Maya Green 100% Tabac Paper filter, les Maya Spirit 100% Tabac Paper Filter ou encore les Maya Green Spirit Paper Filter.

Du côté des cigares ou cigarillos, signalons une hausse de 50 centimes les Davidoff Aniversario Double R en 25 cigares qui passent à 40 euros, pour exemple.