Transports : quelles sont les propositions des candidats à la présidentielle ?

À un peu plus d'un mois du premier tour de la présidentielle, les candidats dévoilent leurs programmes. Voici leurs propositions pour les transports.

François Asselineau

François Asselineau, candidat de l'Union populaire républicaine (UPR) souhaite favoriser le fourretage, c'est-à-dire le transport de camions par les rails pour atteindre un objectif de 70% de part de rail sur les grands axes de transit de marchandises. Le candidat érigé en figure de proue du Frexit veut également interdire la fermeture des lignes secondaires et encadrer les prix des lignes de TGV et Intercités.

François Asselineau propose également dans son programme d'investir dans le développement des moteurs à hydrogène et du thermique propre pour accroître le nombre de voitures propres en France.

Nicolas Dupont-Aignan

Candidat de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan souhaite dans son programme le maintien et la rénovation du réseau ferroviaire traditionnel mais également «la renationalisation des autoroutes, pour permettre le blocage du prix des péages dès 2022 et leur suppression définitive en 2027, une fois les emprunts remboursés.»

Dans ses propositions, Nicolas Dupont-Aignan s'attaque également à l'avion, souhaitant diviser par deux le coût des billets une fois par an pour tous les ultra-marins afin de permettre la continuité territoriale.

Anne Hidalgo

La maire de Paris et candidate du Parti socialiste (PS) souhaite faciliter l'accès aux véhicules verts que cela soit voiture, transports en commun ou vélos. Cet accès facilité se ferait par le biais d'aides à l'achat de véhicules électriques ou de système de location peu onéreux par exemple.

Sur le plan ferroviaire et aérien, Anne Hidalgo propose un investissement massif sur les lignes secondaires, les trains de nuit et le fret ferroviaire. Elle souhaite également que les déplacements en train puissent ouvrir à une réduction du taux de TVA. Une taxe empreinte carbone sur le billet d’avion devra être créée si «une alternative ferroviaire comparable existe».

Yannick Jadot

Yannick Jadot, le candidat écologiste souhaite stopper les grands projets ferroviaires tels que Lyon-Turin, le Grand Paris Express ou encore les lignes à grande vitesse Rhin-Rhône, LGV Bordeaux-Toulouse ou Bordeaux-Dax-frontière espagnole. Yannick Jadot souhaite se concentrer sur la modernisation du réseau ferroviaire déjà existant en y investissant 4 milliards d'euros.

Le candidat d'Europe Ecologie Les-Verts (EELV), souhaite également agir sur le volet automobile en interdisant la vente de véhicules neufs avec carburant fossile à partir de 2030. Il prône la «vélorution», c'est-à-dire la révolution du vélo, en généralisant par exemple le prêt d'un vélo à tous les jeunes de 16 ans qui le souhaitent.

Marine Le Pen

La candidate du Rassemblement national (RN) propose dans son programme dédié aux transports de rendre gratuits les trains, en heures creuses, pour les 18-25 ans. Une mesure pour permettre aux étudiants de rentrer plus souvent dans leur famille et éviter leur isolement.

Marine Le Pen souhaite également la renationalisation des autoroutes pour permettre de faire baisser le prix des péages et ainsi avoir un impact positif sur le pouvoir d'achat des Français. La candidate veut également mettre en place «un grand plan de renforcement de l’accessibilité dans les transports publics, la voirie, le logement et le numérique pour remplir enfin l’objectif de la loi handicap de 2005».

Jean-Luc Mélenchon

Dans son programme, Jean-Luc Mélenchon propose la renationalisation de la SNCF et la création d'un «pôle public des transports et de la mobilité». Il veut ainsi rendre plus accessibles les trains en augmentant leur nombre et en réduisant le coût des billets.

Le candidat de la France Insoumise (LFI) souhaite également la renationalisation des autoroutes et des aéroports stratégiques pour permettre la réduction des prix des péages et des billets d'avion.

Philippe Poutou

Le candidat du Nouveau parti anticapitaliste (NPA), Philippe Poutou souhaite dans son programme le renforcement et l'accroissement des services publics notamment celui des transports qui, selon lui, «doivent être au service de tous et non des machines à profits».

Valérie Pécresse

Valérie Pécresse, candidate des Républicains (LR), propose dans programme la simplification des lois pour permettre l'annulation des grands projets de transport ferroviaire.

La présidente de la région Ile-de-France souhaite également décarbonner les transports en commun et individuels. Les transports en commun fonctionnant au diesel devront être remplacés par des transports propres. La candidate envisage également de mettre fin à la vente de véhicules neufs consommant des énergies fossiles pour 2035.

Fabien Roussel

Fabien Roussel met la renationalisation des transports dans son programme. Il souhaite en effet que la SNCF revienne sous le giron de l'Etat. Le candidat communiste veut que «les transports collectifs urbains soient élevés au rang de priorité de l’action publique.»

Il souhaite la gratuité des transports en commun et des TER, ainsi que le passage du permis de conduire pour les moins de 25 ans et l'accroissement de l'accès à des modes de transport plus verts avec par exemple la mise en place d'une prime à la conversion de 10.000 euros pour l'achat d'une voiture dite propre.

Éric Zemmour

Le candidat de Reconquête, Éric Zemmour propose dans son programme des mesures pour les transports. Ces dernières n'abordent pas les transports ferroviaires et aériens mais se concentrent sur les automobilistes.

Ainsi, Éric Zemmour souhaite la suppression du permis à points, ainsi que le plafonnement des amendes de stationnement à 17 euros sur l'ensemble du territoire. Le candidat veut également la restauration des 90 km/h sur les axes routiers nationaux et départementaux et des 50 km/h en ville à l'exception de zones définies (écoles, hôpitaux...).

L'ancien polémiste propose dans son programme l'obligation du remboursement par les entreprises de 50% des frais de carburants pour les salariés. Cette mesure serait limitée à 40 euros mensuels dans le cadre des trajets domicile-travail et si aucune alternative de transport en commun n'est disponible.

NATHALIE ARTHAUD

La candidate de Lutte ouvrière, Nathalie Arthaud ne fait pas de propositions pour les transports dans son programme.

JEAN LASSALLE

Le candidat de Résistons, Jean Lassalle, ne fait pas de propositions pour les transports dans son programme.

EMMANUEL MACRON

Le président qui n'est pas encore officiellement candidat n'a pas fait de propositions pour les transports.

CHRISTIANE TAUBIRA

Christiane Taubira, candidate de la gauche désignée par la Primaire populaire ne propose pas de mesure pour les transports dans son programme.