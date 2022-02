Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron toujours en tête, Marine Le Pen creuse l’écart avec Valérie Pécresse

Selon le dernier baromètre présidentiel OpinionWay pour CNEWS, dévoilé ce lundi 28 février, Emmanuel Macron recueille 24% d’intentions de vote au premier tour. Il devance Marine Le Pen (18%) et Valérie Pécresse (15%).

Le pensionnaire de l’Élysée, accaparé par la crise ukrainienne mais qui doit officialiser sa candidature à sa réélection cette semaine, perd un point par rapport à la précédente enquête. Dans le même temps, Marine Le Pen (Rassemblement national) et Valérie Pécresse progressent, elles, d’un point.

Derrière ce trio de tête, Éric Zemmour (Reconquête) est, lui, crédité de 13% des intentions de vote, perdant un point depuis la dernière vague du sondage. L'ancien polémiste devance Jean-Luc Mélenchon (10%). Le candidat de la France Insoumise chute aussi d’un point, quand Yannick Jadot, le candidat écologiste, en gagne un (6%).

Fabien Roussel perd également un point (4%), de même que la socialiste Anne Hidalgo créditée désormais de 2% d'intentions de vote, soit le même score que Christiane Taubira, Jean Lassalle et Nicolas Dupont-Aignan. Nathalie Arthaud (FO) et Philippe Poutou (NPA) clôturent l’enquête avec 1% d’intention de vote chacun.

Emmanuel Macron également en tête au second tour

Au second tour, trois scénarios ont été étudiés. Face à Marine Le Pen, Emmanuel Macron obtiendrait 56% des voix (-1 point) contre 44% pour la candidate du RN qui, elle, en gagne un.

Face à Valérie Pécresse, l’actuel chef de l’État repartirait pour un nouveau mandat avec 57% des voix (+1 point) et 43% (-1 point) pour la candidate LR.

En cas de duel entre Éric Zemmour et Emmanuel Macron, ce dernier aurait 62% des voix (=) contre 38% (=) pour le candidat de Reconquête.

Enquête réalisée les 26 et 27 février 2022 sur un échantillon représentatif de la population française de 1.090 personnes, âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.