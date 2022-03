DIRECT - Guerre en Ukraine : la Russie continuera son offensive «jusqu'à ce que tous les objectifs» soient atteints

Le président russe Vladimir Poutine a lancé il y a six jours une invasion de l’Ukraine. Alors que les sanctions internationales pleuvent, il a annoncé dimanche mettre en alerte «la force de dissuasion». Suivez en direct toutes les informations.

11h07

Selon le dernier décompte de l'ONU, plus de 660.000 réfugiés ont fui l'Ukraine en 6 jours.

10h59

Les patineurs russes et bélarusses ont été déclarés persona non grata de toutes les compétitions de patinage, a annoncé mardi l'Union internationale de patinage dans un communiqué (ISU), une mesure prise "avec effet immédiat et jusqu'à nouvel ordre".

10h48

De nombreuses délégations, dont l'Ukraine et les pays occidentaux, ont boycotté l'intervention de Sergueï Lavrov au moment où la Conférence du Désarmement diffusait le discours du chef de la diplomatie russe, laissant la salle presque vide.

10h47

Le géant français de l'énergie TotalEnergies a annoncé qu'"il n'apportera plus de capital à de nouveaux projets en Russie", en pleine guerre avec l'Ukraine, sans pour autant se retirer des projets dans lesquels il est actuellement investi, selon une déclaration transmise à l'AFP.

10h44

La Russie poursuivra son offensive en Ukraine jusqu'à ce que ses objectifs soient atteints, a annoncé mardi le ministre de la Défense Sergueï Choïgou, accusant une fois encore l'armée ukrainienne d'utiliser les civils comme "boucliers humains". "Les forces armées de la fédération de Russie continueront l'opération militaire spéciale jusqu'à ce que les objectifs fixés soient atteints", a-t-il dit, selon des propos retransmis à la télévision. Le ministre a invoqué la "démilitarisation" et la "dénazification" de l'Ukraine, affirmant que l'armée russe "n'occupe pas l'Ukraine" et que l'Occident "cherche à utiliser le peuple ukrainien" contre Moscou.

10h30

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky va s'adresser aujourd'hui au Parlement européen.

10h19

Le géant danois du transport maritime Maersk a annoncé mardi la suspension des nouvelles commandes depuis et à destination des ports russes, hors denrées alimentaires, médicales et humanitaires, du fait des sanctions prises après l'invasion russe de l'Ukraine.

Le groupe, un des leaders mondiaux du transport de containers, va toutefois honorer les commandes passées jusqu'ici, tout en respectant les sanctions visant Moscou, indique-t-il dans un communiqué.

10h16

TotalEnergies annonce «qu'il n'apportera plus de capital à de nouveaux projets en Russie».

09h46

Les chaînes YouTube des médias russes RT et Sputnik ont été bloquées dans toute l'Europe par la plateforme de vidéos «compte tenu de la guerre en cours en Ukraine», a annoncé YouTube mardi dans un courriel transmis à l'AFP.

«Nous bloquons les chaînes YouTube de RT et Sputnik dans toute l'Europe, avec effet immédiat. Nos systèmes nécessitent un peu de temps avant d'être complètement opérationnels. Nos équipes continuent de surveiller la situation 24 heures sur 24 pour agir le plus rapidement possible», a indiqué YouTube.

09h40

La ville de Marioupol, dans l'est de l'Ukraine sur la mer d'Azov, était sans électricité ce mardi après une offensive russe, a déclaré sur Facebook Pavlo Kirilenko, gouverneur de la région de Donetsk.

09h05

Le centre de Kharkiv, deuxième ville du pays, est bombardé par l'armée russe.

08h43

"Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe" à travers les sanctions économiques occidentales imposées en réponse à l'invasion russe en Ukraine, a affirmé mardi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

"Le rapport de force économique et financier est totalement en faveur de l'Union européenne qui est en train de découvrir sa puissance économique", a ajouté le ministre sur France Info.

06h49

L'armée russe est arrivée aux portes de la ville ukrainienne de Kherson, dans le sud du pays, au nord de la Crimée, a déclaré le maire de la ville dans la nuit de lundi à mardi. "Aux entrées de Kherson, l'armée russe a installé des checkpoints. Il est difficile de dire comment la situation va se développer", a écrit sur sa page Facebook Igor Kolikhaïev, maire de Kherson, ajoutant que "Kherson est et reste ukrainienne (...) Kherson résiste!".

05h38

Des photos satellites montrent un convoi russe s'étirant sur des dizaines de kilomètres et progressant lentement vers la capitale ukrainienne: selon l'état-major ukrainien, Moscou regroupe ses forces en vue d'un assaut sur Kiev et d'autres grandes villes tandis que les mesures de rétorsion internationales contre la Russie continuaient de s'accumuler.

"Certains véhicules sont parfois très distants les uns des autres et, sur d'autres portions, les équipements militaires sont positionnés à deux ou trois de front", a indiqué dans la nuit de lundi à mardi la société américaine d'imagerie satellitaire Maxar, après la diffusion de plusieurs photos prises plus tôt depuis l'espace. Le convoi "s'étend des abords de l'aéroport Antonov (à environ 25 km du centre de Kiev) au sud aux alentours de Prybirsk" au nord, a-t-elle ajouté.

02h34

La Russie et le Bélarus ont été suspendus mardi de toute participation au rugby international "jusqu'à nouvel ordre", a indiqué l'instance dirigeante mondiale World Rugby, des sanctions "complètes et immédiates" après l'invasion de l'Ukraine.

01h36

Le géant américain du divertissement Disney a annoncé lundi qu'il suspendait la sortie de ses films dans les salles de cinémas en Russie suite à l'attaque de l'Ukraine, suivant ainsi l'exemple de plusieurs entreprises ayant choisi de se désengager, temporairement ou non, du pays.