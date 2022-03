Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron s'est adressé aux armées françaises

Au 5e jours de l'invasion russe en Ukraine, lundi, le président Emmanuel Macron s'est adressé aux armées françaises, dans un communiqué.

Alors que Paris a annoncé le déploiement de 500 militaires en Roumanie au sein de l'OTAN, Emmanuel Macron veut tenir ses armées en vigilance permanente.

«J'ai confiance dans votre entraînement individuel et collectif, votre cohésion et votre efficacité opérationnelle reconnue», a-t-il ainsi souligné. Avant d'ajouter : «Je sais pouvoir compter sur vous pour faire preuve, dans l'exécution de vos missions, d'une grande vigilance et de la retenue nécessaire lors des possibles interférences».

«Ensemble, nous ferons face à cette crise, maintiendrons nos postures permanentes» et «poursuivrons nos engagements opérationnels», a poursuivi le chef de l'Etat.

Emmanuel Macron condamne une nouvelle fois la Russie

Dans ce communiqué, Emmanuel Macron qualifie de nouveau l'invasion de la Russie comme «une attaque illégale, directe et massive, déclenchée contre l'Ukraine». Le président fait également le parallèle avec l'URSS en ramenant cette guerre déclenchée en Ukraine à «la plus grave et la plus désinhibée des manifestations de puissance du régime russe depuis la fin de l'URSS.»