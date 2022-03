Nicolas Dupont-Aignan sur l'Ukraine : «La France ne va pas accueillir des centaines de milliers de réfugiés»

Le candidat à l'élection présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan a estimé ce mardi 1er mars sur CNEWS que la France ne pourra «accueillir des centaines de milliers de réfugiés».

«L'enjeu c'est la paix le plus vite possible, éviter le maximum de réfugiés», a-t-il souligné. «Je le dis clairement : oui à un certain nombre de réfugiés mais pas n'importe comment ! La France ne va pas accueillir des centaines de milliers de réfugiés», a-t-il ajouté.

Le candidat à la présidentielle a d'ailleurs dénoncé la position du Royaume-Uni, «qui met de l'huile sur le feu» et qui en même temps «a dit : pas de réfugiés chez nous». «C'est comme les Etats-Unis, qui ont poussé l'Ukraine et le gouvernement ukrainien et qui maintenant les lâchent», a poursuivi Nicolas Dupont-Aignan.

«C'est normal que les pays limitrophes accueillent mais moi je ne veux pas que la France, avec le système social le plus favorable qu'est le nôtre, devienne le pays d'accueil complet d'un déménagement d'un peuple», a également souligné le candidat.

Près de 520.000 réfugiés ukrainiens

L'invasion de l'Ukraine par la Russie, lancée il y a six jours, a provoqué un afflux massix de population, nombre d'Ukrainiens fuyant leur pays. Selon le dernier décompte du Haut commissariat aux réfugiés (HCR), ce sont près de 520.000 personnes qui ont fui la guerre.