Ouigo : des billets de train à 5 euros pour ces 14 destinations en vente dès demain

A l’occasion du lancement de la nouvelle offre «Ouigo en train classique», la filiale low cost de la SNCF va proposer des billets au prix fixe de 5 euros pour 14 destinations au départ de Paris. Pour bénéficier de cette offre, il faudra les réserver en ligne les mercredi 2 et jeudi 3 mars, pour un voyage prévu entre le 11 avril et le 19 juin 2022.

Après le traditionnel train bleu ciel, Ouigo a opté pour un coloris entièrement rose pour lancer cette nouvelle offre de trains desservant 14 destinations sur les lignes Paris-Nantes et Paris-Lyon.

Prêts à voyager trainquille ? Les Trains Classiques arrivent ! — OUIGO (@OUIGO) February 27, 2022

Sur son site internet, la SNCF a partagé cette promotion en indiquant que le prix serait fixe, peu importe le moment de la réservation, dans la limite des places disponibles.

En dehors de l’offre effective les 2 et 3 mars, les prix de vente des billets ont été fixés entre 10 et 30 euros pour les adultes, et à 5 euros pour les enfants.

Des départs de Paris-Bercy et Paris-Austerlitz

L’axe reliant Paris-Bercy à Lyon-Perrache desservira les villes de Villeneuve-Saint-Georges, Melun, Dijon, Chalon-sur-Saône et Mâcon, avec l’ambition de mettre en place cinq allers-retours chaque jour en juin 2022.

L’autre liaison, au départ de Paris-Austerlitz et à destination de Nantes, a pour but de réaliser trois allers-retours quotidiens sur deux branches différentes, une au nord et l’autre au sud. La première fera escale à Juvisy, Massy-Palaiseau, Versailles, Chartres, Le Mans et Angers. La deuxième s’arrêtera à Juvisy, Les Aubrais, Blois, Saint-Pierre-des-Corps, Saumur et Angers.

A compter du 11 avril prochain, deux allers-retours seront mis en place sur la ligne Paris-Nantes et un aller-retour sera effectif entre Paris et Lyon.