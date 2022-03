Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron s'installe en tête, devant Marine Le Pen et Valérie Pécresse

Toujours en tête avec 25 % des voix, Emmanuel Macron se place premier du dernier baromètre présidentiel OpinionWay pour CNEWS, dévoilé ce mardi 1er mars. Il devance Marine Le Pen (19 %) et Valérie Pécresse (15 %).

Le président de la République, qui n'est pas encore officiellement candidat, rattrape ainsi son point perdu hier, selon le précédent baromètre. Continuant son ascension, Marine Le Pen (Rassemblement national) gagne encore un point, tandis que Valérie Pécresse (Les Républicains) stagne à 15 %.

En bas des marches du podium, Éric Zemmour (Reconquête) affiche 13 % des suffrages, restant stable par rapport à la dernière enquête d'opinion. L'ancien polémiste est suivi par Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise), se maintient lui aussi à 10 %. Vient ensuite Yannick Jadot (EELV), qui perd un point aujourd'hui avec 5 % des voix.

En retrait, Fabien Roussel (Parti communiste) campe sur ses 4 %, tandis que Christiane Taubira (Avec Taubira), Anne Hidalgo (Parti socialiste) et Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) s'accrochent à leurs 2 %.

Viennent finalement Jean Lassalle (Résistons), qui perd un point dans ce dernier sondage, et rejoint ainsi Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) et Philippe Poutou (Nouveau parti anticapitaliste), qui affichent 1 % des intentions de vote.

Emmanuel Macron confirme l'essai au second tour

Au second tour, trois scénarios ont été étudiés. C'est face à Éric Zemmour que le président sortant l'emporterait avec le maximum des suffrages, avec 62 % (=) contre 38% (=).

Dans l'éventualité d'un second tour face à Valérie Pécresse, l’actuel chef de l’État repartirait pour un nouveau mandat avec 57 % des voix (=) et 43 % (=) pour la candidate LR.

Enfin, Face à Marine Le Pen, Emmanuel Macron obtiendrait 55 % des voix (- 1 point) contre 45 % pour la candidate du RN qui, elle, en gagne encore un par rapport au dernier sondage.

Enquête réalisée les 27 et 28 février 2022 sur un échantillon représentatif de la population française de 1.122 personnes, âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.