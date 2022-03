Guerre en Ukraine : Paris débloque un million d'euros pour aider les réfugiés ukrainiens

Pour «réaffirmer son attachement à la paix», la municipalité parisienne a décidé d'apporter «son soutien et sa solidarité» au «peuple allié et ami» de l'Ukraine, en débloquant notamment une «aide d'urgence exceptionnelle» d'un million d'euros. Celle-ci doit permettre entre autres «d'accueillir des réfugiés ukrainiens à Paris dans les prochains jours.

Pour cela, la municipalité a fait savoir ce mardi 1er mars dans la soirée qu'elle allait réunir les équipes de l'ambassade d'Ukraine à Paris, mais aussi les associations d'accompagnement des ressortissants ukrainiens, les associations de solidarité ainsi que les ONG, afin de «recenser les besoins et faciliter l'organisation des collectes» de produits de première nécessité.

#StandWithUkraine | Paris prend des mesures pour aider les associations, les ONG et les acteurs sur le terrain, et préparer l’accueil des réfugiés. https://t.co/bcT7dsqLyU — Paris (@Paris) March 1, 2022

L'argent débloqué doit ainsi financer le travail des acteurs de terrain, qui gèrent à la fois le recueil des dons et leur acheminement «en Ukraine ou dans les pays frontaliers». Pour leur faciliter la tâche, la municipalité a exceptionnellement mis «10.000 m2 de locaux» à disposition, afin de stocker les produits récoltés.

D'autre part, ces associations et ONG font en sorte que Paris soit prête à accueillir les réfugiés ukrainiens. Pour cela, la Ville est en lien direct avec la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères et la Préfecture de région. Les bailleurs sociaux, ainsi que les acteurs hôteliers et immobiliers parisiens, ont été mobilisés afin de fournir des hébergements aux réfugiés venus d'Ukraine.

Un «accompagnement social, médical et psychologique»

L'adjointe à la maire en charge de la vie étudiante, Marie-Christine Lemardeley, accueillera spécifiquement les étudiants ukrainiens, ce jeudi 3 mars, à l'Hôtel de ville. Une cellule d'écoute et d'aide psychologique leur sera proposée «en lien avec le CROUS», et les «services et dispositifs» de la Ville seront mobilisés «pour leur venir en aide». De la même façon, les enfants des familles ukrainiennes installées à Paris seront accueillis gratuitement «dans les crèches et les écoles parisiennes», y compris dans les cantines.

Un site, mis en ligne par la Ville de Paris et «à disposition de l'Etat», permettra également d'assurer «un dispositif de premier accueil» de ces Ukrainiens, en «proposant un accompagnement social, médical et psychologique». Toutes les mairies d'arrondissement sont mises à contribution, de même que les établissements municipaux et «la Fabrique de la Solidarité qui mobilisera les Parisiennes et Parisiens volontaires pour contribuer à ces actions en soutien des associations».

Par ailleurs, la municipalité précise que les Parisiennes et Parisiens ayant de la famille en Ukraine peuvent contacter le 39 75 «afin d'être orientés vers les services compétents», s'ils souhaitent obtenir «des informations ou s'engager auprès des associations».

Enfin, pour afficher «la solidarité de Paris envers la capitale ukrainienne», «les mairies d'arrondissement, les lieux emblématiques et les principaux lieux culturels parisiens feront l'objet d'un pavoisement aux couleurs du drapeau ukrainien». La maire de la ville, Anne Hidalgo, a également indiqué qu'elle comptait proposer l'attribution de la citoyenneté d'honneur à la ville de Kiev, lors du prochain Conseil de Paris.