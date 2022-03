Guerre en Ukraine : quelle différence entre les sirènes d’exercice de ce mercredi et une réelle alerte ?

Comme tous les premiers mercredis de chaque mois, et ce 2 mars n'échappera pas à la règle, les sirènes d’alerte à la population vont retentir pour tester leur fonctionnement. En pleine période de guerre en Ukraine, ces exercices interpellent d’autant plus. Mais quelle est la différence entre ces tests et la véritable sonnerie, utilisée notamment en cas de conflit ?

L’alerte de sécurité civile correspond à un signal précis. Ce système est opérationnel depuis la Seconde Guerre mondiale et était utilisé pour prévenir des raids aériens et des bombardements. Aujourd’hui, elle est toujours réservée aux graves dangers, et peut être, par exemple, déclenchée en cas de catastrophe naturelle ou d’accident industriel important.

Ce signal de confinement se compose de trois cycles, durant 1 minute et 41 secondes. Pendant chaque cycle, le son module (monte puis descend), et les trois cycles sont entrecoupés d’une pause de cinq secondes. Au total, le signal d’alerte à la population dure 5 minutes et 13 secondes.

Capture d'écran Ministère de l'Intérieur

Quand cette alerte se déclenche, la population doit au plus vite se confiner et écouter les informations sur le risque en cours via la radio, les réseaux téléphoniques et internet pouvant être rapidement saturés. Il est conseillé de se tenir éloigné des fenêtres, de couper le chauffage, le gaz ou la climatisation, et de ne pas quitter son abri. Lorsque le danger est passé et que les populations peuvent sortir de confinement, les autorités diffusent alors un signal continu (sans oscillation ni modulation) de trente secondes.

Concernant le signal d’essai mensuel, qui a lieu tous les premiers mercredis du mois aux alentours de midi, il est en tout point similaire au véritable signal, mais est plus court : seul un cycle est déclenché, soit une alerte de seulement 1 minute et 41 secondes. L'objectif est de vérifier que les sirènes fonctionnent correctement. Il n'y a donc pas de raison de paniquer ce mercredi lorsque les sirènes vont retentir, et il suffit de compter la durée du signal pour vérifier qu'il s'agit bien d'un exercice.