RER B : des travaux possiblement reportés, pour accueillir la finale de la Ligue des Champions

C'est une conséquence collatérale de la Guerre en Ukraine. Des travaux prévus fin mai sur la portion nord du RER B pourraient bien être reportés, afin de rendre disponible cette ligne desservant le Stade de France, qui va accueillir la finale de la Ligue des Champions le samedi 28 mai prochain, à la place de Saint-Pétersbourg.

«Le comité exécutif de l'UEFA a décidé de déplacer la finale de l'UEFA Champions League 2021-2022 de Saint-Pétersbourg au Stade de France à Saint-Denis», avait ainsi annoncé l'Union européenne des associations de football dans un communiqué diffusé vendredi dernier, réagissant à la décision du président russe Vladimir Poutine et de son armée d'envahir l'Ukraine.

«Un plan de travaux à adapter»

Une décision qui n'est pas sans conséquence pour SNCF Réseau, qui va ainsi devoir reporter à nouveau des travaux de modernisation du RER B, pourtant attendus et nécessaires. Et ce, une semaine seulement après un premier report provoqué par... un concert d'Indochine.

«SNCF Réseau va évaluer l'impact de la décision» d'organiser la finale au Stade de France, situé à Saint-Denis (93) au nord de Paris, et non plus à Saint-Pétersbourg en Russie, a ainsi fait savoir un porte-parole du groupe, admettant qu'il y aurait sans aucun doute «un plan de travaux à adapter».

D'importants travaux étaient en effet programmés pendant le pont de l'Ascension, avec une fermeture annoncée du RER B entre les stations Gare du Nord à Paris et Aéroport de Roissy-Charles de Gaulle les 26, 28 et 29 mai. Des travaux pourtant indispensables, qui visent à la fois à moderniser le RER B et à construire le CDG Express, ce train devant relier sans arrêt et en 20 minutes la capitale au principal aéroport parisien.

Pour rappel, le gouvernement avait déjà demandé un report de travaux ferroviaires sur cet axe très fréquenté au nord de Paris pour permettre aux spectateurs de se rendre plus facilement à un concert du groupe Indochine, programmé le samedi précédent, le 21 mai.