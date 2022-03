Décès de Jean-Pierre Pernaut : 5 moments cultes de sa carrière

L’ex-présentateur vedette du JT de 13 heures de TF1, Jean-Pierre Pernaut, est décédé le 2 mars à l’âge de 71 ans des suites d’un cancer du poumon. Au fil du temps, il était devenu une icône télévisuelle, capable de coups de gueule comme de moment de tendresse, en réaction à l'actualité qu'il livrait aux Français.

Des moments de rire, de larmes, mais surtout des séquences devenues cultes durant ses 33 ans d’antenne au 13 heures, mais aussi comme reporter. Voici cinq moments qui ont marqué les téléspectateurs.

L’annonce de la grossesse de Carla Bruni-Sarkozy

Alors que des rumeurs circulaient sur la grossesse de la femme de Nicolas Sarkozy, alors président de la République, les bruits prenaient fin le 16 mai 2011, dans le JT de 13 heures. Jean-Pierre Pernaut n'avait alors pas manqué pas de féliciter Carla Bruni, Première dame, dans ce moment très touchant.

Jean-Pierre Pernaut reçoit des boules-de-neige en plein JT

Le 17 décembre 2009, en plein hiver, Jean-Pierre Pernaut terminait, comme à son habitude, son journal télévisé en annonçant la météo d’Évelyne Dhéliat. C’est à ce moment précis que son équipe lui envoyait des boules-de-neige. Un moment plein d’humour qui démontrait l'atmosphère particulière de ce JT, mené par des collaborateurs de longue date à la complicité évidente.

Un message d’anniversaire à sa mère

Ce fut l’un des moments les plus touchants de ses 33 ans à la tête du JT de TF1. Le 5 février 2015, la mère du journaliste fêtait son anniversaire, et pas n’importe lequel, celui de ses 100 ans.

Un passage émouvant qui n’avait pas manqué de faire réagir les internautes sur les réseaux sociaux, provoquant un afflux massif de messages à l’adresse de sa maman.

Son coup de gueule pendant le confinement

Retour en mars 2020, une période compliquée en France, alors en plein confinement strict. Au coeur de la pandémie, le président de la République Emmanuel Macron décidait de contraindre les Français à rester chez eux pour faire face au Covid-19. Jean-Pierre Pernaut poussait un de ses célèbres coups de gueule sur des mesures gouvernementales qu’il jugeait « incohérentes ».

En direct de Tchernobyl

En 1990, le présentateur et son équipe rentraient dans la zone interdite de Tchernobyl pour être au plus près de la catastrophe qui a marqué les années 1990. Selon ses mots, ce fut l’un des épisodes les plus marquants de sa carrière sur TF1.