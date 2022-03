Guerre en Ukraine : 3 conseils pour aborder le sujet avec vos enfants

«Papa, Maman, est-ce qu'il va y avoir la guerre en France ?». Peut-être avez-vous déjà entendu cette question depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. De quoi se sentir quelque peu désoeuvré.

Des clés existent pourtant pour aborder ce sujet avec les plus jeunes, rassurent les spécialistes.

Pour ne pas être pris au dépourvu, voici donc trois conseils pour discuter du conflit avec vos enfants.

Oser en parler

Entre la télévision, la radio, l'école et les conversations des adultes, difficile pour les enfants de ne pas être au courant de l'invasion russe. S'ils n'en connaissent pas les détails, ils réalisent que la situation est anormale et qu'elle suscite de l'inquiétude chez leurs parents.

«Puisqu'ils sont jeunes, on a tendance à se dire qu'ils ne comprennent rien», regrette Hélène Romano, psychothérapeute. «Mais les changements de leur entourage ont un impact très fort sur eux.»

Les enfants - y compris les bébés - perçoivent en effet l'anxiété générale. Ils retiennent des mots très effrayants, comme la mort ou la guerre, sans obtenir d'explications. Il est donc important d'en discuter avec eux et de les rassurer.

rassurer et déculpabiliser

«Plus l'enfant est jeune, plus il a tendance à penser que tout est de sa faute», analyse Hélène Romano. «S'il voit ses parents stressés ou tristes, et qu'il ne comprend pas pourquoi, il se dira que c'est à cause de lui.»

Pour éviter cette situation, il est conseillé d'en discuter avec l'enfant et de lui assurer qu'il aimé, entouré et protégé. «Il faut lui montrer que nous ne sommes pas passifs, que des chefs d'Etat sont en négociations et que même si la guerre se déclenche, il ne sera pas abandonné», ajoute la psychothérapeute.

Il également possible de prendre en exemple les guerres du passé, pour expliquer à l'enfant que la guerre n'est pas éternelle. «On peut insister sur la notion de fin, lui dire qu'une guerre ne dure pas et que quoi qu'il arrive, il ne sera jamais seul au monde», propose Hélène Romano.

Rester prudent

Attention tout de même à rester prudent. «Nous espérons tous qu'il n'y aura pas de guerre nucléaire, que la France ne sera jamais envahie, mais personne ne peut l'assurer», souligne Hélène Romano.

Elle déconseille donc de «promettre» la paix, au risque de passer pour un menteur aux yeux de l'enfant si la situation s'aggrave. «Mais bien sûr, on peut le rassurer en précisant qu'il y a des négociations, et que tout est fait pour régler le conflit.»