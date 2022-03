Pas-de-Calais : un médecin suspendu pour avoir eu trop de patients

Un médecin généraliste exerçant à Violaines (Pas-de-Calais), a été suspendu mercredi 2 mars, à cause d'une trop grande activité médicale.

L’Ordre national des médecins, qui lui a signifié cette décision, l'a justifiée par une «trop grande activité médicale», selon un message laissé sur son répondeur.

Concrètement, le professionnel ne pourra plus exercer ses fonctions pour une durée de six mois. Présent depuis plus de trente-deux ans dans la région, ce praticien ne comptait pas moins de 2.700 patients à son actif.

Ces milliers de patients se retrouveront donc sans médecin traitant jusqu’au 31 octobre prochain. Aucun remplaçant ne peut être requis, car cette suspension concerne le cabinet dans son entièreté.

Une pétition lancée

Le professionnel de santé et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) entretenaient des relations tendues depuis quelques années.

À plusieurs reprises, ces instances lui avaient demandé de justifier son nombre important de patients et de réduire de 25% ses arrêts maladie.

«Il y a eu une enquête pendant six mois, ils n’ont rien trouvé», a quoi qu'il en soit assuré au micro de France Bleu Nord Jean-François Castelle, le maire de Violaines, qui a pris fait et cause pour le médecin.

Une pétition a été lancée par les patients du médecin qui a déjà récolté 2.000 signatures. Il n'est toutefois pas certain que celle-ci annule la décision, car la CPAM affirme que le praticien était au courant de l’avis de suspension de l’Ordre national des médecins depuis le 10 décembre 2021.