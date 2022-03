Présidentielle 2022 : le candidat du NPA Philippe Poutou assure avoir ses 500 parrainages

A un peu moins de 40 jours du premier tour de la présidentielle, le candidat du NPA, Philippe Poutou, a annoncé jeudi 3 mars sur Twitter qu'il était en possession des 500 parrainages requis pour se présenter au scrutin.

Toujours ce jeudi, à vingt-quatre heures de la date limite de dépôt des signatures au Conseil constitutionnel, le site web de l'institution a cependant indiqué qu'il avait rassemblé seulement 439 paraphes d'élus, donc en-deçà du seuil minimum pour candidater.

Mais dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Philippe Poutou a expliqué qu'il savait «d'ores et déjà, avec la remontées des équipes militantes (...) , qu'il allait atteindre les 500».

Ce faisant, il a donc jusqu'à ce vendredi soir 18 h pour faire valider au moins 500 parrainages et officiellement se lancer dans la course à la fonction suprême.

Les 500, on les a!





Donc ce que l’on répétait depuis le début de la campagne est désormais assuré: on sera là!



On va donc poursuivre et amplifier une campagne anticapitaliste, écologiste, antiraciste, féministe, internationaliste. N’hésitez pas à nous rejoindre!#PoutouVaEnÊtre pic.twitter.com/ShRCka2fjo

— Philippe Poutou (@PhilippePoutou) March 3, 2022