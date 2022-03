Prix des carburants : tout savoir sur l'opération «prix coûtant» de ce week-end chez Leclerc

Une offre proposée pour contrer les semaines successives d’augmentation des tarifs des carburants dans l’Hexagone. Lancée il y a un mois, l’opération carburant à prix coûtant mise en place dans la quasi-totalité des centres E.Leclerc prendra fin ce dimanche 6 mars.

Alors que les prix de tous les carburants n’en finissent plus de grimper ces derniers mois en France, pour atteindre parfois plus de 2 euros le litre, Leclerc a mis en place une opération de carburant à prix coûtant, qui a commencé le samedi 5 février et se terminera ce week-end.

Nouvelle opération carburant à prix coûtant chez @Leclerc tous les week-ends du 5 février au 6 mars, pendant les vacances scolaires. https://t.co/ltJeDHpOQm a été l'enseigne la plus fréquentée par les Français en 2021 : ce n'est pas maintenant qu'on va les laisser tomber ! pic.twitter.com/t6NptDzFa3 — Michel-Edouard Leclerc (@Leclerc_MEL) February 2, 2022

Pour rappel, la vente à prix coûtant signifie que l’enseigne ne récupère aucune marge lors de la vente de son produit.

La dernière ligne droite de cette opération a commencé ce vendredi 4 mars dans la matinée, pour s’achever dimanche soir prochain, conformément aux horaires de fermeture des différentes stations-services concernées.

L’ensemble des carburants ont été englobés dans cette offre promotionnelle, à l’exception du fioul domestique. La quasi-totalité des stations-service Leclerc ont participé à l’opération, à défaut de celles situées sur les aires d’autoroutes françaises. Pour vous faciliter la tâche, le site internet de l'enseigne française a regroupé tous les centres Leclerc concernés par l'opération carburants à prix coûtant.