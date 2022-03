Présidentielle 2022 : la Primaire populaire annonce soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon

La Primaire populaire avait dans un premier temps soutenu Christiane Taubira à la présidentielle, avant qu’elle ne quitte la course, faute de parrainages. Ce samedi, après un vote, le mouvement a donc décidé de se tourner vers le parti de Jean-Luc Mélenchon, l’Union populaire, et ce, bien que Yannick Jadot soit arrivé deuxième de la primaire.

«La Primaire populaire choisit aujourd’hui de soutenir et de faire campagne pour l’Union Populaire, meilleur véhicule politique pour faire gagner nos idées à la présidentielle», a ainsi justifié dans un communiqué le conseil d’administration de l’association «2022 ou jamais», à l’origine de la primaire.

Le mouvement citoyen explique également, que «le vote, réalisé au jugement majoritaire, a placé la motion de soutien à l’Union Populaire en tête avec plus de 50% de mention Très Bien».

Aujourd'hui, suite à la décision du Conseil d'Administration, "La #PrimairePopulaire apporte son soutien et fait campagne [pour l'Union Populaire] sous ses propres couleurs, jusqu’à l’élection présidentielle, et en toute indépendance."





Plus d'infos : https://t.co/3dy1qel8dR pic.twitter.com/WcbPnHWTXh

— La Primaire Populaire (@PrimairePop) March 5, 2022