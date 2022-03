Présidentielle 2022 : une première affiche de campagne d'Emmanuel Macron dévoilée

Une «Lettre aux Français», une vidéo, et maintenant une affiche. Le compte «Avec vous», plate-forme dédiée au candidat Emmanuel Macron à la présidentielle, a publié, ce samedi 5 mars, une première affiche de campagne officielle.

Le désormais candidat d'En Marche, officiellement lancé dans la course à sa propre réélection, se dévoile ainsi dans une affiche des plus sobres, costume bleu-marine, esquissant un léger sourire.

Derrière lui, une foule anonyme, floutée, qui semble le suivre. Cette affiche de réélection n'est pas sans rappeler celle qui avait été mise en place en avril 2017. Il s'agissait alors pour Emmanuel Macron de sa première campagne à la fonction suprême.

Aujourd'hui, le président sortant et président candidat, apparaît un peu plus ridé et les tempes grisonnantes. Des signes évocateurs d'un harassant exercice du pouvoir.

Si le style de l'affiche peut paraître des plus simples, il en est de même pour le slogan choisi, qui se veut court et direct.

Au moment où le pays traverse une grave crise géopolitique, sur fonds de guerre en Ukraine, il tient en à peine quatre mots, «Emmanuel Macron avec vous», pour un président qui tient sans doute à se montrer autant protecteur que fédérateur. En dessous, les dates des 10 et 24 avril prochain dédiées au scrutin présidentiel.

Une campagne parasitée par la guerre en Ukraine

La veille, le président de la République était déjà apparu sur une vidéo relayée sur la chaîne YouTube «Avec Vous», dédiée à sa campagne.

Dans celle-ci, Emmanuel Macron évoque justement la difficulté qu'il a eu pour officialiser sa candidature en raison de la guerre en Ukraine.

«Appelez-moi Monsieur le candidat», tient néanmoins à souligner celui qui est aussi chef des armées et qui n'a sans doute jamais été dans le «en même temps» depuis 2017.