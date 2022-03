Eurovision : le groupe breton Alvan & Ahez représentera la France

Hier, samedi 5 mars, le groupe breton Alvan & Ahez a été choisi par le public et un jury de professionnels pour représenter la France à l'Eurovision en mai prochain.

Le quatuor composé de trois chanteuses et d'un musicien électro a largement séduit avec leur chanson «Fulenn» (qui signifie à la fois «étincelle» et «jeune fille» en breton), inspirée par une légende bretonne. Le groupe a la particularité de chanter exclusivement en breton.

Direction la Bretagne avec @alvan_music et Ahez !





Rencontre de la musique traditionnelle bretonne et de l'électro, ils comptent bien vous surprendre... Et vous séduire pour l'#Eurovision2022 ?#EurovisionFrance pic.twitter.com/zsCBtzSa3W

