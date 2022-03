Présidentielle 2022 : Ce qu'il faut retenir du meeting d'Eric Zemmour à Toulon

Alors qu'il peine à redonner du souffle à sa campagne, Eric Zemmour a tenu ce dimanche 6 mars un meeting à Toulon (Var).

Devant 8.000 supporters, le candidat de Reconquête a reçu officiellement le soutien de Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen. «Je suis absolument convaincue qu'Eric Zemmour est le mieux placé pour cette élection présidentielle», a-t-elle déclaré. L'ancienne députée du Front National (FN) a reconnu qu'il avait été «difficile de prendre cette décision».

Marion, tu es une Française libre, tu te bats pour une France libre, et je suis heureux de t’accueillir aujourd’hui à Toulon !#ZemmourToulon pic.twitter.com/am1tEXKLjX — Eric Zemmour (@ZemmourEric) March 6, 2022

Outre Marion Maréchal, Eric Zemmour était entouré pour ce meeting de Stéphane Ravier, sénateur ayant quitté le Rassemblement National pour Reconquête. Guillaume Peltier, ex vice-président des Républicains, et Philippe de Villiers, fondateur du Puy du Fou et écrivain, étaient également présents.

Un meeting axé sur la sécurité

Eric Zemmour a commencé par se féliciter du chemin accompli jusqu'ici, saluant la création de Reconquête! et le ralliement de plusieurs figures de la droite comme Marion Maréchal.

Actualité oblige, il s'est ensuite penché sur la guerre en Ukraine. Cela lui a permis de mettre en avant l'une des mesures phares de son programme : porter le budget militaire à 70 milliards d'euros d'ici 2030, contre environ 41 milliards d'euros à l'heure actuelle. Eric Zemmour a également plaidé pour apporter un soutien logistique et financier à la Pologne et à la Hongrie, qui hébergent des centaines de déplacés ukrainiens.

Le candidat à l'élection présidentielle a aussi évoqué le pouvoir d'achat, et plus particulièrement la hausse des prix des carburants. Il s'est positionné en faveur d'un blocage des prix à la pompe «le temps nécessaire à la mise en oeuvre du cessez-le-feu» en Ukraine, a-t-il précisé.

12% dans les sondages

Eric Zemmour stagne actuellement à 12% d'intentions de vote au premier tour, selon le dernier baromètre Opinionway pour CNEWS. Distancé par le duo Emmanuel Macron-Marine Le Pen, mais également par Valérie Pécresse, le candidat de Reconquête ! connaît une période difficile.

La journée à Toulon et la présence de Marion Maréchal, personne très appréciée parmi les électeurs dits identitaires, avaient pour objectif de reprendre l'ascendant et de donner du poids à la volonté «d’union des droites», répétée sans cesse par le candidat Reconquête.

En amont de son propre meeting qu'elle a tenu hier à Aigues-Mortes dans le Gard, Marine Le Pen candidate du Rassemblement national et tante de Marion Maréchal, a pour sa part indiqué que cette dernière était devenue la «bouée de sauvetage» de la campagne de son rival Eric Zemmour, qui est en train de «s’effondrer».