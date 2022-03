Braquages de points de deal : quatre arrestations à Verdun

Les suspects ont été interpellés jeudi 3 mars sur deux lieux de vente d'héroïne. Ils sont suspectés d'être impliqués dans différents épisodes de violences survenus en février dernier et sont connus des services de police.

Dans les rues de la sous-préfecture de la Meuse, le trafic d'héroïne donne de plus en plus souvent lieu à des violences et les perquisitions, à des saisies d'armes à feu. Rien qu'en février, en deux semaines, un règlement de compte et deux braquages de points de deal ont eu lieu. Une de ces scènes s'est déroulée dans la nuit du 15 au 16 février dans un immeuble en plein centre-ville. Une affaire entre voyou et trafiquant. L'agresseur essayant de s'emparer de la recette ou de la drogue du dealer installé dans un appartement.

C'est ce qu'on appelle un «bendo» dans le vocable des enquêteurs. La personne qui loue l'appartement le met à disposition d'un trafiquant, soit contre de l'argent, soit contre des doses de drogues gratuites. «Le dealer y établit son point de deal, vend à flux tendu, avec peu de stocks», explique à CNEWS le commissaire divisionnaire Maurice Alibert, directeur territorial de la police judiciaire de Nancy. «Et désormais, ce marché très lucratif de cette drogue dure attire dans la Meuse les trafiquants d'autres départements, de Meurthe-et-Moselle et de Moselle.»

Cette nuit du 15 au 16 février, le point de deal a été braqué. Une balle a traversé le plancher et le lit du voisin du dessus pour aller se ficher dans le plafond de son appartement. C'est d'ailleurs souvent par les voisins que les policiers apprennent ces violences entre malfaiteurs, parce que le dealer braqué ne porte pas plainte, évidemment. D'autant qu'il essaie parfois de se faire justice lui-même, en engageant un règlement de compte dans la foulée. C'est ce qui se serait passé cette fois le 24 février en milieu d'après-midi, selon un des participants à une rixe.

Selon les données de l'observatoire régional de la santé du Grand Est de 2019, consultés à l'automne dernier par Le Monde, l'héroïne fait plus de ravages dans la Meuse que sur le reste du territoire français. «Les séjours à l'hôpital psychiatrique pour consommation d'opiacés y sont cinq fois supérieurs à la moyenne nationale», rapporte la journaliste du quotidien. «Idem pour les kits d'injection stérilisés, il s'en vend deux fois plus dans ce département que dans le reste du pays.» Dans sa lutte contre le trafic d'héroïne et ses conséquences, le parquet de Verdun a donc lancé une campagne de harcèlement des points de deal, pour les empêcher de s'installer dans la durée et enrayer l'usage des armes à feu.

Suite aux trois affaires du mois dernier, les policiers de la PJ de Nancy, du commissariat de Verdun et de l'antenne du Raid ont ainsi procédé à quatre interpellations jeudi dernier. L'homme suspecté de tenir un des points de deal était présenté ce lundi au juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen pour trafic de stupéfiants. Agé de 21 ans, il est décrit comme aguerri et ancré dans cette délinquance, il est déjà suspecté dans deux affaires similaires. Deux autres individus ont été mis en examen également, suspectés d'avoir commis plusieurs braquages de point de deal. Toxicomanes, ils sont également défavorablement connus des services de police.

En perquisition, les enquêteurs ont saisi une arme de poing semi-automatique chargée, une deuxième arme de poing, 50 grammes d'héroïne et près de 3.000 euros en espèces.