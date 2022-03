Guerre en Ukraine : les soldats russes obligés de blinder leurs véhicules avec des troncs d’arbres

Les véhicules légers de l’armée russes sont devenus des cibles privilégiées de la résistance ukrainienne. De ce fait, pour renforcer leur défense, les militaires ont opté pour des troncs d'arbres.

Le site américain The Drive a relayé des images des camions russes KAMAZ remplis de buches empilées sur le pare-chocs, comme une armure improvisée supplémentaire.

Même stratagème à l’arrière des véhicules, avec des rondins de bois, qui semblent avoir été coupés dans la forêt environnante.

When I said the Russians were starting to take rear area security a bit more seriously this is not what I had in mind pic.twitter.com/tpVo6JR5BH

Selon le site spécialisé, les véhicules semblent transporter des éléments de pont flottant. Un atout logistique pour l’armée russe et une cible de choix pour les soldats et rebelles ukrainiens, souvent équipés d’armes antichars.

Au-delà de la protection, certains tanks russes ont également utilisé des rondins de bois afin de se déplacer, évitant ainsi de s’enfoncer dans des sols spongieux.

Une technique qui semble avoir échoué. En effet, plusieurs véhicules auraient été abandonnés par l’armée russe et récupérés par des Ukrainiens, postés en embuscade.

#Ukraine: A pretty comical situation where 2 Russian T-72B3 tanks and BTR-82A APC got stuck in the mud, alternately trying to pull each other out, and were all abandoned by the Russian forces and then captured by Ukrainians. pic.twitter.com/08HR78XJs5

— Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 3, 2022