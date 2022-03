Île-de-France : peu importe le trajet, le prix d'un ticket est plafonné à 5 euros dans les transports dès aujourd'hui

C'est le fameux «bouclier tarifaire» qui prend effet ce lundi 7 mars. Annoncé comme étant l'une des grandes nouveautés dans les transports en commun francilliens pour l'année 2022, cette mesure vise à plafonner à 5 euros le prix maximum d'un ticket, et ce, peu importe le trajet.

Car si le ticket de métro à l'unité coûte 1,40 euro, certains tickets de RER pouvaient coûter plus d'une dizaine d'euros. A titre d'exemple, jusqu'à hier, il fallait compter plus de 10 euros pour rejoindre Massy-Palaiseau ou Marne-la-Vallée depuis le centre de Paris, et plus de 9 euros pour rejoindre Saint-Quentin ou encore Aulnay-sous-Bois.

1, 2, 3... 4€* ! C'est nouveau pour vos billets Origine-Destination !



Leur prix unitaire est désormais plafonné à 4€ pour l'achat d'un carnet. C'est toute l'Île-de-France qui s'offre à vous ! https://t.co/b1NLlDaQ0N pic.twitter.com/kONval5Nv4 — IDF Mobilités (@IDFmobilites) March 7, 2022

Avec le «bouclier tarifaire», ces trajets ne pourront pas dépasser 5 euros, et ce, dès ce lundi 7 mars. Concrètement, le prix d'un ticket sera désormais systématiquement plafonné à 5 euros (pour l'achat d'un ticket à l'unité) ou à 4 euros (pour l'achat d'un carnet de 10 tickets à 40 euros), et permettra de circuler dans toute la région.

Une mesure d'équité et de justice tarifaire en faveur du pouvoir d'achat des Franciliens, selon Ile-de-France Mobilités (IDFM), autorité organisatrice des transports en commun dans la région. «Notre mission, c'est de faciliter les déplacements de chacun en Ile-de-France, d'où que l'on vienne, quelles que soient nos ressources», explique IDFM, qui invite ainsi tous les Franciliens à profiter de ce prix plafonné pour aller découvrir toute la région.

«Seulement 4 euros (5 euros pour un ticket unique) pour se balader au cœur des vignobles de champagne à Saâcy-sur-Marne, être inspiré par les paysages qui enchantèrent les impressionnistes à Auvers sur Oise, manger du brie à Meaux et du coulommiers à Coulommiers, s'immerger dans le Moyen-Âge à Provins ou simplement surplomber les méandres de la Seine depuis Bonnières...», peut-on lire sur le site de l'institution.

Autant de destinations pour lesquelles il fallait débourser près du double pour y accéder. Selon IDFM, jusqu'à «21 millions de trajets» étaient réalisés chaque année avec des tickets à plus de 5 euros, «par plus de 2 millions de personnes». Avec le «bouclier tarifaire», c'est un investissement de 35 millions d'euros réalisés par l'institution, afin d'encourager les voyageurs occasionnels à se déplacer davantage.