8 mars : des manifestations dans tout le pays pour la journée internationale pour les droits des femmes

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, des rassemblements sont annoncés ce mardi 8 mars en France, notamment à Toulouse et Paris. Une édition 2022 placée sous le signe de «l’égalité aujourd’hui pour un avenir durable».

Ce thème met en avant la «reconnaissance de la contribution des femmes et des filles» à «l’adaptation et la réponse aux changements climatiques et à leur atténuation, en faveur de la construction d’un avenir plus durable pour toutes les personnes», a déclaré dans un communiqué le ministère de l’Education.

Des appels au rassemblement lancés par les militantes soulignent aussi que la lutte contre le sexisme et les inégalités face aux hommes est toujours en cours.

Le parcours de la #GreveFeministe est enfin là !



Rendez-vous à partir de 13h à Gare du Nord pour un départ à 14h en direction de l’Hôpital Tenon !





Partagez en masse #8mars #8mars2022 pic.twitter.com/iKHc58zgbF — 8 mars : grève féministe (@greve_feministe) March 4, 2022

Sur Twitter, le collectif #NousToutes soutient la marche qui devrait partir de Gare du Nord, baptisée «Grève féministe, déferlante pour l’Egalité». Le groupe appelle notamment au rassemblement international de toutes les femmes, demande l’accès à des logements décents et réclame la régularisation de femmes sans papier.

22 féminicides en France depuis le début de l'année

Parmi les revendications, #NousToutes souhaite aussi la démission du ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer et une réévaluation du statut des Accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH). Selon Sud Education, 92% des postes sont occupés par des femmes.

La journée de lutte pour les droits des femmes le 8 mars sera l’occasion de rappeler que 92% des AESH sont des femmes. La précarité, qui leur est imposée, contribue aux inégalités salariales dans l’Éducation nationale et à leur dépendance financière.#AESH pic.twitter.com/vR2yEVyfGC — SUD éducation (@SUD_education) March 7, 2022

La manifestation du 8 mars est également l’occasion d'alerter sur les féminicides. Selon un décompte de #NousToutes, 22 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint en France depuis le début de l’année.

Le site du ministère de l’Education rappelle que des actions pour «la transmission de la valeur d'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes, se fait dès l'école primaire».

Ainsi, des interventions et des formations sont menées dans les écoles primaires, les collèges et les lycées «dans le cadre des comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté».

La date du 8 mars comme journée internationale des droits des femmes a été officialisée en 1977 par les Nations Unies.