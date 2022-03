Covid-19 : fin du protocole sanitaire en entreprise à partir du 14 mars

Le protocole sanitaire en entreprise prendra fin à partir du 14 mars, a annoncé Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion de France.

«On va reprendre une vie normale en entreprise», précise-t-elle, tout en indiquant que ce sont «les règles générales» qui s'appliqueront.

Suite aux annonces du Premier ministre Jean Castex le 3 mars dernier, prévoyant la suspension du pass vaccinal et l'abandon du masque obligatoire dans les lieux clos à partir du 14 mars, l'entreprise suivra le mouvement.

Pour toutes les entreprises

Elisabeth Borne, qui a réuni ce lundi 7 mars les organisations syndicales et patronales, a confirmé que le protocole sanitaire «va lui aussi disparaître à partir de lundi prochain». De manière concrète, il n'y aura plus de masque, ni d'espacement obligatoire des bureaux, et ce, quel que soit la taille de l'entreprise. «Le protocole mis en place au printemps 2020, sur les règles de distance ainsi que dans la restauration collective s'arrête».

La ministre du Travail précise que des règles élémentaires doivent continuer à s'appliquer, comme le lavage des mains, le nettoyage des surfaces et l'aération des locaux.

En ce qui concerne le télétravail, les règles restent inchangées : plus d'obligation pour les salariés, mais pour ceux qui souhaitent poursuivre, un dialogue doit se tenir avec les employeurs.

Pour rappel, le port du masque n'est plus obligatoire dans les lieux clos soumis au pass vaccinal, comme les cinémas, restaurants ou les salles de sport. Il reste cependant en vigueur dans les transports en commun.