Christian Estrosi sur la guerre en Ukraine : «il y a un élan de solidarité formidable mais il va y avoir des limites»

Invité de la matinale de CNEWS ce mercredi, Christian Estrosi, maire de Nice s’est exprimé sur la guerre en Ukraine et la situation des réfugiés.

Le nombre de réfugiés ukrainiens a dépassé ce mardi 8 mars les deux millions de personnes. Pour Christian Estrosi, «c’est un sujet de gestion où nous devons nous coordonner impérativement».

Le maire de Nice soutient que sa ville a fait sa part : «Nous avons logé et hébergé plus de 350 réfugiés, mis en place l’accueil des enfants, leur scolarisation, apporter un accompagnement social, juridique aux personnes et envoyer 90 tonnes de matériels humanitaires vers l’Ukraine».

Il précise que la situation n’est pas la même pour tous les réfugiés : «Il y a ceux qui cherchent des destinations comme la France, l’Italie ou l’Allemagne et ceux qui sont restent au plus près de la frontière en espérant y retourner au plus vite».

Selon l’élu, « il y a un élan de solidarité formidable, mais il va y avoir des limites ». Il en appelle à « une organisation au niveau des États », pour solutionner cette problématique. «C’est créer des camps de réfugiés, mais il va falloir aussi des moyens financiers pour pouvoir consommer dans les pays qui vous accueillent».

Ce mercredi 9 mars est marqué par le début d’une nouvelle trêve humanitaire promise par la Russie.