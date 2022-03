Christian Estrosi : «toutes les économies mondiales vont subir les conséquences de la guerre en Ukraine»

Invité de la matinale de CNEWS ce mercredi 9 mars, Christian Estrosi, maire de Nice et soutien d'Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle, a assuré que l’ensemble des économies mondiales seront impactées par l’actuelle guerre en Ukraine.

Alors que l’avancée des troupes russes en Ukraine s’est poursuivie ces derniers jours, le président américain Joe Biden a annoncé ce mardi un embargo sur les importations de pétrole et de gaz russes. «La décision de Joe Biden de déclarer cet embargo ne sera pas sans conséquence sur l’économie russe et la mise en difficulté de Vladimir Poutine dans ce conflit qu’il a engagé», a déclaré Christian Estrosi.

Visant à affaiblir la santé financière de la Russie, cette mesure aura également des répercussions sur l'ensemble de l’économie mondiale. «De toute façon, le monde a basculé et toutes les économies mondiales vont subir des conséquences de ce conflit dont on ne mesure pas encore toutes les répercussions», a détaillé l’ancien ministre chargé de l’Industrie entre 2009 et 2010.

L’Allemagne et la France dépendantes de la Russie

Pourtant, les pays historiques de l’Union Européenne (UE), comme la France et l’Allemagne, n’ont pas encore pris de décisions aussi radicales en raison de leur dépendance énergétique envers la Russie.

«Maintenant, est-ce que nous pouvons nous aligner sur la même position ? Naturellement, les lois américaines leur permettent cette extra-territorialité avec une décision unilatérale de l’État américain. Nous sommes dans une situation plus complexe. Vous voyez bien que l’Allemagne est beaucoup plus dépendante encore que nous ne le sommes, même si nous le sommes déjà dans des proportions conséquentes, du gaz russe», a analysé le maire de Nice sur notre antenne.

L’ex-député français entre 2010 et 2016 a indiqué que les pays de l'UE devraient néanmoins clarifier leur position sur le sujet dans les prochaines heures. «J’imagine qu’aujourd’hui, après les décisions de la nuit, il va y avoir une discussion importante au sein de l’Union Européenne, sous la présidence d’Emmanuel Macron, pour arrêter une position et une décision», a expliqué Christian Estrosi au micro de CNEWS.