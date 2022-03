Île-de-France : après la descente de la Seine à la nage, le fils d'Anne Hidalgo va lancer des stages de survie

Passionné et engagé, Arthur Germain n'a pas attendu d'être vieux avant d'accomplir de grands projets. Après avoir été le plus jeune Français à avoir traversé la Manche à la nage en 2018, puis le premier nageur de l'histoire à descendre la Seine depuis sa source en Bourgogne en 2021, le fils d'Anne Hidalgo, 21 ans, va lancer au printemps des stages de survie en Ile-de-France.

Au programme, trois stages différents, en fonction des envies et appétences de chacun, et qui se dérouleront à partir du mois d'avril depuis Morêt-sur-Loing (Seine-et-Marne). Le premier est une initiation à la nage en eau libre «pour les amoureux de l'eau», le deuxième est une nuit passée en forêt «pour les fans de chamallows grillés» et le dernier est un week-end entier sur le thème de la survie en nature «pour les vrais aventuriers».

Un nouveau challenge baptisé «Rand'eau» qu'Arthur Germain s'est fixé sous le signe du collectif, puisque ce n'est plus seul qu'il entend réaliser ses aventures mais à plusieurs, afin de partager son expérience au plus grand nombre. Et son objectif est – à son image – ambitieux : «vous transmettre mes connaissances pour perfectionner vos techniques de nage, de bivouac et surtout pour vous reconnecter à la nature».

«Ma descente de la Seine à la nage m'a beaucoup appris tant sur le plan physique et sportif qu'émotionnel, spirituel et écologique. J'ai envie de vous faire vivre les sensations qui m'ont fait vibrer pendant quarante-neuf jours», explique-t-il, après avoir nagé 774 km, de la source du fleuve parisien à Source-Seine (Côte d'Or) jusqu'à son embouchure au Havre (Seine-Maritime). Une traversée de 4 régions, 14 départements et plus 360 communes durant son périple entamé en juin dernier.

Un documentaire et un livre à venir

En attendant le lancement de ses «Rand'eaux», celui qui s'est fait un nom au milieu de celui de ses parents continue de partager ses idées et de véhiculer un message. Celui d'expliquer que le dérèglement climatique et la pollution ne sont pas une fatalité, et que la nouvelle génération peut tout changer. «Pour la plupart des gens, la Seine, c'est Tchernobyl et ils se refusent à s'y baigner», déplore-t-il, espérant qu'un jour «tous les baigneurs pourront à leur tour s'y baigner».

Un documentaire – disponible sur la chaine Explore dédiée aux documentaires sur Apple TV – retrace son périple. Pendant une heure, ce film intime raconte les «galères» venues ralentir Arthur dès le premier jour de son aventure de quarante-neuf jours mais aussi les belles rencontres et les instants de plénitude avec la nature vécues par le jeune homme pendant plus d'un mois.

Un livre sur cette expérience est également en cours d'écriture. Un travail réalisé avec sa compagne Denise Daries, qui s'occupe de la communication autour de ses différents projets, afin notamment de mettre sur papier «toutes les petites histoires et anecdotes» qui lui sont arrivées pendant la préparation et la réalisation de la descente de la Seine à la nage, et qui n'ont pas toujours été filmées lors du tournage du documentaire.