Jean-Pierre Pernaut : comment vont se dérouler ses obsèques aujourd'hui à Paris

Les obsèques de Jean-Pierre Pernaut ont lieu ce mercredi 9 mars à Paris. L'ancien présentateur phare du 13 heures de TF1 est décédé la semaine passée à l'âge de 71 ans, des suites d'un cancer du poumon.

La cérémonie religieuse se déroulera à partir de 11 h en la basilique Sainte-Clotilde dans le VIIe arrondissement de Paris. Quant à l'inhumation, elle se tiendra dans la plus stricte intimité, a précise le groupe TF1.

Les collaborateurs du journaliste ont reçu un mail mardi pour leur communiquer la date et le lieu de la cérémonie, prévue pour durer deux heures. Impossible d’y assister sans être inscrit sur la liste, explique Le Parisien qui indique qu’un «dispositif important de sécurité» sera mis en place pour «éviter toute intrusion de personnes non souhaitées par la famille et les proches de Jean-Pierre». Il est également précisé qu’«aucune caméra n’est autorisée à pénétrer dans l’enceinte de la basilique» et qu’il n’y aura pas de retransmission sur un écran à l’extérieur pour les éventuels fans présents.

D’anciens collègues, des personnalités de la télé et de la politique ou encore des Miss France sont notamment attendus. Parmi les proches des Pernaut-Marquay, Cyril Hanouna devrait lui aussi prononcer quelques mots croit savoir aussi le quotidien, qui annonce en outre les noms de Michel Drucker, Brigitte Macron, Valérie Pécresse ou encore Nicolas Sarkozy, parmi les personnalités conviées.

une icône du petit écran

Fils d'un ingénieur et pilote de rallye, Jean Pernaut, et d'une pharmacienne, Françoise Pernaut, l’ex-présentateur vedette, était entré à TF1 le 6 janvier 1975, jour de la création de la chaîne, issue de l'éclatement de l'ORTF.

Régulièrement cité parmi les personnalités les plus populaires de France, Jean-Pierre Pernaut s'était imposé comme le roi de l'info de la mi-journée, avec une formule axée sur la proximité.

Celui qui avait intégré TF1 dès sa création avait décidé de se retirer du JT, le 18 décembre 2020, alors qu'il était au plus haut de ses audiences.

Malade, le septuagénaire était toutefois resté actif sur «JPP TV», une plate-forme en ligne pour proposer des sujets régionaux créés par TF1, et présenter sur la chaîne d'info LCI une émission hebdomadaire baptisée «Jean-Pierre et vous».