Obsèques de Jean-Pierre Pernaut : de nombreuses personnalités présentes pour un ultime adieu

Les obsèques de Jean-Pierre Pernaut, ancien journaliste star de TF1 décédé le 2 mars dernier à 71 ans des suites d’un cancer du poumon, se sont tenues ce mercredi à 11 heures, en la basilique de Ste-Clotilde, dans le VIIe arrondissement à Paris.

Le cercueil est arrivé sous des applaudissements nourris, suivi par l’épouse du défunt Nathalie Marquay et de leurs enfants. La porte de la basilique était encadrée de deux portraits d’un Jean-Pierre Pernaut souriant.

Environ 400 anonymes sont venus parfois de loin pour rendre un dernier hommage à celui qu’ils considèrent presque comme quelqu’un de leur famille, tant il a fait partie de leur quotidien durant trois décennies au cours desquelles il s’était imposé comme le roi de l’info de la mi-journée, avec une formule axée sur la proximité, qui a fait sa signature. Aucune caméra n’avait été autorisée à pénétrer dans la basilique Sainte-Clothilde. Il n’y a pas eu non plus de retransmission sur grand écran pour le public présent à l’extérieur. L’abbé Alain de La Morandais comptait parmi les officiants de la cérémonie.

Seules les personnes dûment inscrites ont été autorisées à entrer dans l’édifice. Anciens collègues, personnalités de la télé, de la politique sont venus lui rendre un dernier hommage.

Parmi les personnalités présentes figuraient notamment Michel Drucker, Cyril Hanouna, Laurent Delahousse, Nikos Aliagas, Karine Le Marchand, Denis Brogniart, Evelyne Dhéliat, Sylvie Tellier et plusieurs Miss France, mais aussi Nicolas Sarkozy, Valérie Pécresse, Rachida Dati, ou encore Christian Estrosi. Après la cérémonie religieuse, l’inhumation doit se tenir dans la plus stricte intimité.

Celui qui avait intégré TF1 dès sa création avait décidé de se retirer du JT, le 18 décembre 2020, alors qu’il était au plus haut de ses audiences. Malade, le septuagénaire était toutefois resté actif sur «JPP TV», une plate-forme en ligne pour proposer des sujets régionaux créés par TF1, et présenter sur la chaîne d’info LCI (groupe TF1) une émission hebdomadaire baptisée «Jean-Pierre et vous».

Il avait également créé en 2021 un magazine papier, baptisé «Au coeur des régions» et participé en décembre dernier en tant que juré à l’élection de Miss France.