Procès de l'assassinat du père Hamel à Saint-Etienne-du-Rouvray : l'heure du verdict

Le procès de l’assassinat du père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray en juillet 2016 touche à sa fin. Les trois accusés, membres de l’entourage des deux assaillants Adel Kermiche et Abdel-Malik Petitjean, tués par les forces de l’ordre quelques minutes après l’attaque terroriste, vont être fixés sur leur sort.

L’accusation a requis lundi sept ans de prison à l'encontre de Yassine Sebaihia, neuf ans pour Farid Khelil et quatorze ans pour Jean-Philippe Jean Louis, dont la culpabilité a été jugée «parfaitement établie». Jugés pour «association de malfaiteurs terroristes criminels», ils encourent cependant toujours jusqu’à 30 ans de réclusion criminelle.

La peine la plus lourde pour les accusés, «14 ans de réclusion criminelle, assortie d’une période de sûreté des deux tiers», a été réclamée à l'encontre de Jean-Philippe Jean Louis, le plus jeune d'entre eux (25 ans). Il est accusé d’avoir été un «porte-voix» de l’idéologie de Daesh sur la messagerie Telegram, et d’avoir été un «facilitateur» des départs en Syrie, où il s’est lui-même rendu avec Abdel-Malik Petitjean, l'un des deux assassins du père Hamel. Il a reconnu, au cours du procès, avoir mis en place des cagnottes pour soutenir des projets de la mouvance islamiste radicale, mais a cependant assuré n'avoir jamais envisagé d'action violente et n'avoir pas su qu'Abdel-Malik Petitjean «allait faire un attentat».

«Comme si la jihadosphère n'était qu'un vaste jeu vidéo»

Neuf ans de prison ont été requis contre Farid Khelil, le cousin d’Abdel-Malik Petitjean, qui porte, selon l’une des avocates générales, «une responsabilité accablante dans le parcours jihadiste de son cousin qu’il a galvanisé». Enfin, seulement sept ans d’emprisonnement ont été requis pour Yassine Sebaihia, 27 ans, vu comme «l'apprenti jihadiste, pas assez mûr pour passer à l'action lui-même, mais en adhésion totale».

Les auteurs de l’assassinat du père Jacques Hamel étant décédés, ce procès doit permettre de quantifier le degré de culpabilité des trois accusés présents dans l’organisation de cette attaque, ainsi que leur degré d’investissement dans la mouvance jihadiste. Les sœurs du père Hamel, ainsi que Guy Coponet, survivant de l’attaque à l’arme blanche des deux terroristes, souhaitent que la lumière soit faite et que la justice soit rendue pour le prêtre assassiné pendant la messe, le 26 juillet 2016.

Après trois semaines de débat, l'avocat de la Fédération nationale des victimes d'attentats (Fenvac) a estimé que les accusés ont parfois dit «tout et son contraire». «J'ai le sentiment étrange et persistant d'avoir assisté dès la première semaine à une tentative de travestissement des choses», a-t-il déclaré à l’AFP. Me Antoine Casubolo-Ferro, avocat de l'Association française des victimes du terrorisme (AFVT), a aussi déclaré : «C'est comme s'ils étaient incapables de faire le lien entre les horreurs qu'ils lisaient et écrivaient et leurs conséquences concrètes. Comme si la jihadosphère n'était qu'un vaste jeu vidéo».