Covid-19 : voici les départements où l'épidémie repart à la hausse

Un frémissement et des territoires très observés. Alors que le port du masque et le pass vaccinal doivent être levés lundi 14 mars, la décrue de l’épidémie de Covid-19 ralentit, menaçant de s’inverser. Mais quels sont, concrètement, les départements dans lesquels l'épidémie repart à la hausse ?

Alors que tous les enfants ont, aujourd'hui, repris le chemin de l'école, la dernière zone (C) ayant fait sa rentrée lundi 7 mars, il se pourrait, selon les dernières données, que ce soit précisément la rentrée des vacances de février qui a eu des conséquences sur la recrudescence des cas de Covid-19 et de son inégale répartition sur le territoire.

En effet, si, globalement, à la date du samedi 5 mars, pas moins de 53.678 cas positifs ont été détectés, représentant une hausse de 55 cas sur sept jours (sources : Santé Publique France et Covid Tracker), cette augmentation a été plus marquée dans les départements où la rentrée scolaire s'est faite il y a une dizaine de jours déjà. C'est-à-dire qu'elle s'est vérifiée dans les zones A et B. Pour la zone C, il faudra encore attendre un peu pour voir si hausse des contaminations il y a.

Le graphique ci-dessus le montre clairement, la hausse est moins forte dans les départements (l'Île-de-France, par exemple) où la rentrée s'est faite plus tardivement. Dans un tweet, Guillaume Rozier fondateur de l’application Covid Tracker se montre toutefois plus prudent : «Une reprise épidémique semble débuter, mais il va falloir attendre quelques jours avant de l’affirmer. Le nombre de cas publié aujourd’hui (NDLR : le 7 mars) est en hausse (+7,5%) par rapport à celui de lundi dernier»

Une reprise épidémique semble débuter, mais il va falloir attendre quelques jours avant de l’affirmer. Le nombre de cas publié aujourd’hui est en hausse (+7,5%) par rapport à celui de lundi dernier. En moyenne sur la semaine écoulée, le nombre de cas continue de baisser (-7,5%). pic.twitter.com/g9ld7WcPQT — GRZ (@GuillaumeRozier) March 7, 2022

Autre élément qui pourrait confirmer le lien entre la hausse des contaminations et la rentrée scolaire, le type de population chez qui le taux de positivité augmente le plus.

A cet égard, Covid Tracker a mis en exergue le fait que c'est chez l'ensemble des personnes âgées de moins de 18 ans que le taux de positivité repart à la hausse, soit la classe d'âge majoritairement encore à l'école. Reste à observer l'évolution des contaminations pour savoir si, oui ou non, nous avons bien à faire à une recrudescence généralisée de Covid-19