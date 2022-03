JO 2024 : la piscine d'entraînement d'Aubervilliers sera-t-elle construite à temps pour l'événement ?

Le temps de la justice est un temps long, qui contraint très fortement la construction de la piscine d'Aubervilliers (93), pourtant attendue pour être le bassin d'entraînement des nageurs durant les Jeux olympiques de Paris 2024. Après avoir une première fois mis le chantier à l'arrêt, puis autorisé les constructeurs à reprendre le travail, la justice vient à nouveau de suspendre les travaux.

La cour administrative d'appel de Paris a en effet ordonné ce mercredi 9 mars l'arrêt «sans délai» des travaux de la piscine d'entraînement d'Aubervilliers, près d'un mois après avoir invalidé le plan local d'urbanisme permettant la destruction partielle de jardins ouvriers des Vertus.

Victoire !!! Le juge des référés vient de statuer sur notre recours !



Les travaux de la piscine doivent être suspendus IMMEDIATEMENT !!!



N'est-ce pas @francletkarine @aubervilliers93 pic.twitter.com/GTLlvDOkkP — JAD - Jardins à défendre d'Aubervilliers (@JardinsAuber) March 9, 2022

Une victoire pour les défenseurs du site, dont collectif des Jardins à Défendre d'Aubervilliers (JAD), qui militent depuis de longs mois pour empêcher l'avancée du chantier et faire valoir leurs arguments contre cette construction qu'ils jugent «inutile».

«Inutile» selon eux, «car, comble du cynisme, ce ne sont pas les bassins qui vont détruire les jardins mais un "Splashpad, un pentagliss, un solarium minéral et un village finlandais" tout ceci dans un des quartiers les plus pauvres de France», expliquent-ils.

Des travaux aux conséquences irréversibles

La décision de la cour d'appel administrative de Paris est donc pour eux un soulagement, mais surtout la suite logique de celle rendue le 10 février, dans laquelle cette instance compétente dans les contentieux liés aux ouvrages olympiques, avait demandé de préserver ces 10 hectares d'espaces verts.

Plusieurs parcelles sont déjà détruites par les pelleteuses pour y construire des équipements annexes de la piscine. La Cour avait ainsi enjoint à l'intercommunalité Plaine commune, présidée par le socialiste Mathieu Hanotin, de revoir le plan local d'urbanisme intercommunal modifié pour autoriser l'urbanisation de ces jardins ouvriers.

Malgré cette décision de justice, rien n'avait changé. Le chantier se poursuivait, les collectivités concernées estimant que le permis de construire n'était, lui, pas remis en cause.

Sauf que ces travaux «sont susceptibles de causer des conséquences difficilement réversibles sur les parcelles de jardins des Vertus alors même qu'il s'agit d'un noyau primaire de biodiversité», a rappelé le juge des référés.

La mairie d'Aubervilliers prépare sa réponse

Une décision dont a pris connaissance la maire UDI d'Aubervilliers, Karine Franclet, qui a fait savoir dans un communiqué être d'ores et déjà «en train d'étudier cette décision pour envisager les suites à donner [...] avec nos conseils et nos partenaires, Plaine Commune et les services de l'Etat.

Car si la municipalité a bien évidemment assuré que «la décision rendue par le juge des référés de la cour d'appel administrative de Paris serait bien exécutée», il n'en demeure pas moins que chaque jour de chantier perdu met un peu plus à mal l'assurance qu'il sera livré à temps pour les JO. «Une communication sera faite à l'issue de cette analyse», a annoncé le cabinet de la maire.

Un coup d'arrêt qui perturbe le calendrier, puisque la livraison de l'infrastructure de 30 millions d'euros – dont 10 millions d'euros payés par la Solideo (Société de livraison des ouvrages olympiques) – était initialement prévue dans moins d'un an, en janvier 2023, pour une mise en service en mai 2023. Mais rien ne dit que les délais pourront être tenus, après tant de péripéties.

Pour rappel, le juge des référés avait déjà décidé de suspendre les travaux le 20 septembre, avant de lever cette suspension deux mois plus tard, le 23 novembre. Ce qui avait déjà fait perdre deux mois au chantier. Les travaux du centre aquatique avaient ensuite pu légalement reprendre «à ce stade de la procédure contentieuse», qui doit encore être jugée sur le fond.