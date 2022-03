Marion Maréchal : «Eric Zemmour a des cartes en main que Marine Le Pen n’a pas»

Invitée de la Matinale de CNEWS, Marion Maréchal explique les raisons qui l’ont poussée à rejoindre Éric Zemmour pour l'élection présidentielle.

«Sur le plan politique, Éric Zemmour a des cartes en main que Marine le Pen n’a pas», affirme l'ex-députée FN qui estime que ce ralliement au candidat de Reconquête doit passer outre ses liens familiaux avec Marine Le Pen (RN).

«Je ne nie pas qu’il puisse y avoir une difficulté humaine particulière, croyez-moi ce n’est pas facile de mon côté. Je ne veux pas, en revanche, aller sur le terrain personnel et familial» qui «n'intéresse pas les Français» explique-t-elle.

Son choix de rejoindre le camp d’Éric Zemmour, Marion Maréchal le justifie par la volonté de suivre ses convictions politiques plutôt que les liens familiaux. Elle rappelle d'ailleurs que Marine Le Pen avait fait le même choix, lorsqu’en août 2015, elle avait exclu son père, Jean-Marie Le Pen, du Front national.

«Elle considérait que c’était la juste chose à faire et que ses convictions passaient avant le reste et aujourd’hui je ne fais pas autre chose» estime Marion Maréchal..

«J’essaie de regarder ce qui est le plus pertinent pour la victoire de ce que je peux qualifier du camp national et je crois que de ce point de vue indépendamment des photographies de chiffres des sondages », Éric Zemmour a plus de chances de passer au second tour, grâce «à sa capacité à rassembler la droite et à briser le cordon sanitaire» avec Les Républicains.

Marion Maréchal prend l'exemple d'Éric Ciotti, finaliste de la primaire des LR qui avait annoncé que dans l'éventualité d'un second tour opposant Emmanuel Macron à Éric Zemmour, il voterait pour l'ancien polémiste, «chose qu’il n’aurait jamais faite à l’égard du Front national» estime-t-elle.