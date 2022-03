Notre-Dame de Paris : «Nous ne transformerons pas la cathédrale en musée», promet Mgr Patrick Chauvet

Quasiment trois ans après le terrible incendie qui a partiellement détruit Notre-Dame de Paris, Mgr Patrick Chauvet, le recteur de la cathédrale, revient sur le chemin parcouru depuis, dans un livre intitulé «Au cœur de Notre-Dame», paru ce jeudi 10 mars aux éditions Plon.

Un récit intime dans lequel celui qui est l'un des seuls à n'avoir jamais quitté Notre-Dame de Paris, que ce soit après l'incendie et même pendant la pandémie, évoque la relation qu'il entretient avec l'édifice, en abordant des thèmes comme l'amitié, le silence et bien sûr, la foi.

Il parle d'une «renaissance», celle de la cathédrale mais aussi la sienne : celle d’un archiprêtre normalement habitué à s’adresser à la foule qui a été, pendant de longs mois, non pas réduit au silence mais réduit à célébrer ses offices devant des bancs vides.

«Quel chemin parcouru, que de péripéties, que de patience», prévient Mgr Patrick Chauvet, qui entend relever le défi «de rouvrir à tous ce point de ralliement essentiel, ce point central d'où part symboliquement le rayonnement de la France, celui de ses routes et de ses espérances».

«Des projets extravagants»

Un chemin semé d’embûches, alors qu'au départ, la reconstruction de Notre-Dame rimait avec révolution architecturale. «Des projets de restauration [...] parfois extravagants arrivaient sur mon bureau», se souvient le recteur de la cathédrale dans son livre. «Et pourquoi pas des spas dans les chapelles et une promenade pour les rollers», ironise-t-il.

«Je transmettais tous ces projets à notre architecte des monuments historiques qui s'étouffait et s'arrachait les cheveux», relate-t-il encore. C'est finalement le président de la République Emmanuel Macron qui met fin au débat, en décidant officiellement en juillet 2020 de reconstruire à l'identique Notre-Dame de Paris, tel que lui avait soufflé le conseil scientifique.

De fait, Mgr Patrick Chauvet énumère les grands chantiers déjà lancés dans le cadre de la restauration de Notre-Dame de Paris, au premier rang desquels le retour des grands Mays, cette «série unique d'œuvres de la peinture française du XVIIe siècle [...] qui devraient retrouver une place dans la grande nef», mais aussi la restauration des chapelles du déambulatoire qui retrouveront, selon le recteur de la cathédrale, «elles aussi une luminosité».

Pareil du côté des vitraux, aussi appelés grisailles, qui n'ont absolument pas souffert de l'incendie et qui «une fois nettoyés, laisseront passer cette lumière qui n'écrase pas», souligne le gardien des lieux. Enfin, «le mobilier entièrement détruit sera refait avec sans doute la mise en place d'une cathèdre plus visible pour l'archevêque», prévient-il.

D'après ses propos, les voûtes seront quant à elles «refaites à l'identique, tout comme la flèche. Les statues situées à la base de la flèche, et dépesées huit jours avant l'incendie, sont restaurées et attendent avec impatience de retrouver leur place, notamment celle qui représente Viollet-le-Duc en personne».

«Donner de la splendeur à Notre-Dame»

Et si l'accueil de la cathédrale sera également revu, afin que le monument puisse accueillir au mieux les 12 millions de visiteurs par an et éviter de longues files d'attente, pas question pour autant de la transformer en musée, assure Mgr Patrick Chauvet, pour qui «l'essentiel est de donner de la splendeur à Notre-Dame, ne serait-ce que pour respecter [les] donateurs si nombreux».

«Que de chemin parcouru», se félicite-t-il encore. Et de conclure : «nous retrouvons notre cathédrale comme nous l'aimons, avec cette jeunesse et cette beauté qui traverseront les siècles».