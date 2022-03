Corse : après Yvan Colonna, Jean Castex retire le statut de «détenu particulièrement signalé» à deux autres indépendantistes

Après la tentative d’assassinat d’Yvan Colonna en prison, le Premier ministre Jean Castex a officiellement levé ce vendredi 11 mars au matin le statut de «détenu particulièrement signalé» (DPS) de Pierre Alessandri et Alain Ferrandi.

Comme Yvan Colonna, condamné pour l’assassinat du préfet Erignac en 1998, ces deux autres indépendantistes corses sont emprisonnés à perpétuité.

Cette modification de statut leur permettra de débloquer un transfert en Corse, puisqu’aucune prison de l’Île-de-beauté ne pouvait accueillir de détenu DPS.

Matignon a indiqué que cette décision s’applique «sans délai», ce qui permet d’envisager un transfert des deux détenus se trouvant actuellement dans une prison à Poissy, dans les Yvelines, vers la prison de Borgo située dans la ville de Bastia.

Une décision qui arrive à point nommé, puisqu'elle répond à des revendications de longue date devenues un réel sujet de crispation politique majeur en Corse, en proie ces derniers jours à des heurts. C’est donc «dans un esprit d’apaisement» que le Premier ministre a fait cette annonce.

Mardi dernier, Jean Castex avait déjà levé le statut DPS d’Yvan Colonna, et ce «pour des raisons humaines», avait-il alors affirmé. En effet, le militant indépendantiste corse s’est retrouvé dans le coma après avoir été attaqué le 2 mars dernier, par un codétenu emprisonné pour terrorisme. Une agression d'une extrême violence qui n’avait pas manqué d’être jugée par de nombreux Corses comme une provocation, entraînant une nuit d’échauffourées dans les rues d’Ajaccio, dès le lendemain des faits.

Des tensions en Corse

Des tensions qui sont encore très palpables, bien que le président autonomiste du Conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, a partagé «un sentiment de satisfaction» en réaction à l’annonce de Jean Castex. «C’est seulement le droit qui s’applique… j’ai envie de dire enfin», a-t-il ajouté.

Il a toutefois précisé que «ce seul geste ne suffira pas à calmer la situation explosive» dans laquelle se trouve actuellement la Corse. Attendant de la part du gouvernement un engagement plus large, Gilles Simeoni qui est aussi l’ancien avocat d’Yvan Colonna a espéré «d’autres signes politiques, et que le gouvernement permette une enquête indépendante sur les circonstances plus que suspectes de la tentative d’assassinat» de son ancien client.

De plus, Marie-Antoinette Maupertuis, la présidente autonomiste de l’Assemblée de Corse, a également estimé dans une tribune au Monde, que «personne ou presque ne croit, en Corse, mais aussi ailleurs en France, à une simple agression dans les prisons françaises d’un détenu par un codétenu». Elle n’a pas non plus hésité à évoquer l’éventuel sort de Pierre Alessandri et Alain Ferrandi, jugeant «qu’eux aussi sont en danger», avant de dire, ce vendredi, que «maintenant ils doivent rentrer en Corse et vite».