DIRECT - Guerre en Ukraine : les Syriens peuvent se porter volontaires pour combattre, annonce Moscou

Au seizième jour de l'invasion de l'Ukraine déclenchée par Vladimir Poutine, Moscou maintient la pression sur l'armée ukrainienne. Mercredi, un hôpital pédiatrique a été touché par un bombardement russe à Marioupol. Suivez en direct toutes les informations sur la guerre en Ukraine.

11h46

Les Syriens peuvent se porter volontaires pour combattre, annonce Moscou.

11h44

Le Kremlin a indiqué vendredi que des ressortissants syriens pouvaient se porter volontaires pour aller combattre les forces ukrainiennes.

Le ministre de la Défense Sergueï Choïgou "a dit, qu'avant tout, ceux qui veulent, qui ont demandé (à partir combattre) sont des ressortissants du Proche-Orient, des Syriens", a dit le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, peu après que Vladimir Poutine a approuvé l'idée de faciliter l'envoi de combattants volontaires dans les zones de conflit en Ukraine.

10h26

Bruxelles propose 500 millions d'euros supplémentaires pour financer des armes pour l'Ukraine.

10h24

Plus de 2,5 millions de personnes ont fui l'Ukraine, dont 116.000 sont des ressortissants de pays tiers, depuis le lancement de l'invasion russe le 24 février, ont indiqué les Nations unies vendredi.

"Le nombre de réfugiés venus d'Ukraine - tragiquement - a atteint aujourd'hui 2,5 millions. Nous estimons également qu'environ deux millions de personnes sont déplacées à l'intérieur de l'Ukraine", a indiqué le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés, Filippo Grandi, dans un tweet.

9h41

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné vendredi à son armée de faciliter l'envoi de combattants "volontaires" en Ukraine en réponse à l'acheminement, selon lui, de "mercenaires" par l'Occident.

"Si vous voyez que des gens veulent y aller volontairement, qui plus est pas pour de l'argent, et aider ceux qui vivent dans le Donbass (est de l'Ukraine, ndlr), alors il faut aller à leur rencontre et les aider à rejoindre la zone de combat", a dit Vladimir Poutine, en réponse à une proposition de son ministre de la Défense.

9h27

Le parquet russe ordonne un contrôle strict des entreprises étrangères quittant la Russie.

6h44

Des frappes aériennes se sont abattues vendredi sur des zones civiles faisant une victime à Dnipro, dans le centre de l'Ukraine, selon les services d'urgence ukrainiens, une ville épargnée jusqu'à présent par les forces russes.

Tôt le matin, "il y a eu trois frappes aériennes dans la ville, frappant un jardin d'enfants, un immeuble d'appartements et une usine de chaussures à deux étages où un incendie s'est ensuite déclaré. Une personne est décédée", ont déclaré les secours ukrainiens dans un communiqué.

5h24

Le Japon va geler les avoirs de trois banques du Bélarus, a annoncé jeudi le gouvernement de Tokyo, quelques jours après la décision de l'Union européenne de durcir les sanctions contre Minsk en raison de son soutien à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les sanctions de Tokyo contre le Bélarus, qui seront imposées à partir du 10 avril, interviennent alors que le Japon agit de concert avec ses partenaires occidentaux pour faire pression sur Moscou en imposant une série de mesures aux institutions financières et sur les exportations vers la Russie, notamment de semi-conducteurs.

Le Japon avait précédemment annoncé des sanctions ciblées à l'encontre du président du Bélarus Alexandre Loukachenko, allié de Moscou.

5h23

Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira vendredi à 16H00 GMT en urgence sur la fabrication supposée d'armes biologiques en Ukraine, à la demande de Moscou dont la crédibilité en matière d'armes chimiques a été mise en cause par Washington et Londres lors d'une session sur la Syrie.

La Russie accuse Washington et Kiev de gérer des laboratoires destinés à produire des armes biologiques en Ukraine, ce qui a été démenti par les deux capitales. Moscou avait déjà accusé en 2018 les Etats-Unis de mener secrètement des expérimentations biologiques dans un laboratoire de Géorgie, une autre ex-république soviétique qui, comme l'Ukraine, ambitionne de rejoindre l'Otan et l'Union européenne

5h22

Des chars russes sont arrivés jeudi à la lisière nord-est de la capitale ukrainienne Kiev, qu'ils menacent d'encercler après être déjà parvenus dans ses faubourgs nord et ouest.

La moitié de la population de l'agglomération de Kiev a fui en deux semaines, selon le maire de la capitale Vitali Klitschko, qui estime la population restante à "un peu moins de deux millions d'habitants".