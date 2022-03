L'édito de Agnès Verdier-Molinié : «41 milliards d'euros par an de dépenses de Défense»

Dans son édito de ce vendredi 11 mars, Agnès Verdier-Molinié, directrice de la fondation IFRAP, revient sur les dépenses de la France liées à la Défense.

Aujourd’hui, nous sommes à 41 milliards d’euros par an de dépenses de défense par an, c’est grosso modo l’effort de 2% du PIB demandé aux pays membres de l’OTAN. Mais c’est pas énorme. Dans les années 1960, la part de PIB consacrée à la défense était entre 5 et 6% du PIB par an (maintenant 2%). Pendant ce temps-là, la dépense sociale passait de 14,3% à 32% du PIB.

En clair, on a divisé par trois les dépenses de défense quand on a multiplié par deux les dépenses sociales. Chaque fois qu’il y a eu des baisses de dépense, c’est le régalien qui a trinqué : effectifs militaires, de polices, justice… tandis que le social et le local continuaient à embaucher et à dépenser plus !

Un retard qui avait été rattrapé ?

Sur le papier oui mais l’essentiel des promesses sont pour après 2022, et la seule année où nous avons atteint en exécution les 2% du PIB en dépenses de défense c’est 2020.. Année de l’effondrement du PIB ! Si en 2021 et 2022 les doc budgétaires que nous avons disent que nous sommes à plus de 2% du Pib ce n’est pas encore sûr car nous n’avons pas les comptes définitifs. Ce qui a été réellement dépensé…

Comment mesurer ces dépenses ?

Si l’on regarde uniquement les investissements militaires, on constate une sous exécution systématique des dépenses : entre 2009 et 2020, 171 milliards d’investissements en défense ont été votés au Parlement et sur ces 171 milliards, 55 n’ont pas été décaissés ! Rien qu’en 2020, sur les 26,5 milliards d’investissements de défense annoncés, une dizaine n’ont pas été réalisés… (futur système de combat aérien SCAF, ou le remplacement de l’avion de surveillance et d’intervention maritime, ou le futur avion de guet aérien... ).

Pourtant, cette année-là la France a mis sur la table 30 milliards de dépenses de chômage partiel soit beaucoup plus qu’ailleurs en Europe et encore plus si on y ajoute les fonctionnaires en autorisation d’absence payées à 100% (Fr 1,1% du PIB, mais 2,1% du PIB avec les ASA (FP), 1,6% du PIB (Pays-Bas), 1,4% (Espagne), Allemagne (0,6% du PIB) source DARES). Dans les temps très tendus géopolitiquement que nous vivons, la qualité de nos équipement militaires est à soi seul une force de dissuasion – surtout que la Chine et la Russie investissent pour l’une 221 milliards de dollars par an et pour l’autre 54 (USA 700…) Conclusion : Il va falloir remettre à niveau dare-dare notre régalien et rapidement et faire baisser le niveau du social.