SNCF : un état des lieux financiers alarmant, selon les sénateurs

Après examen de la santé économique de la SNCF par la commission des finances, un rapport sénatorial, daté du 9 mars, alerte sur la fragilité financière du groupe français à l'aube de l'ouverture à la concurrence.

Baptisé «Comment remettre la SNCF sur les rails ?», les rapporteurs, Hervé Maurey et Stéphane Sautarel, identifient une série de difficultés structurelles responsables d’un retard de développement conséquent de la société. «Notre pays est devenu un frein au développement de l’espace ferroviaire européen», constatent-ils dans le rapport. Une situation d’autant plus alarmante que le train fait partie des outils pour atteindre l’objectif d’une neutralité carbone d'ici à 2050, conformément aux accords de Paris signés en 2016.

un problème antérieur à La crise sanitaire ?

Plusieurs réformes ont été engagées pour tenter de sauver la SNCF. En 1994, en 2014 et la dernière en date, la réforme de 2018. Cette dernière a abouti à la suppression du statut de cheminot et transformé l’entreprise en une société anonyme à capitaux publics. Et parce qu’il fallait lui donner toutes ses chances de se préparer à l’ouverture à la concurrence, l’État s’était engagé à reprendre à son compte 35 milliards d’euros d’une dette estimée à 55 milliards en 2017.

Des efforts conséquents qui ont malheureusement été balayée par la crise sanitaire, selon la SNCF : Le groupe estime à 3 milliards d'euros le montant de la perte de chiffre d’affaires sur l’année 2020. SNCF Voyageurs, la filiale chargée du transport des personnes, accuse même une perte de 908 millions d’euros d’investissements en 2020. Pourtant, les rapporteurs l’affirment, la SNCF souffre d’un problème structurel, antérieur la crise sanitaire.

Selon eux, la reprise de la dette par l’État expliquerait le bénéfice net de 890 millions d'euros enregistré en 2021 par la compagnie ferroviaire. Mais pour les élus, elle a surtout permis à l’État d’effacer son ardoise vis-à-vis de la SNCF, puisqu’«elle est revenue de fait à accorder a posteriori les subventions d’investissement qui auraient dû être versées depuis 15 ans». Autre fait important, les deux filiales du groupe, Keolis et Geodis, tournées vers les activités internationales, ont permis d’aider la SNCF en 2021, leurs résultats représentent 50 % du chiffre d’affaires de la compagnie ferroviaire. Une situation qui semble trahir une fragilité financière plus globale.

Des trains peu compétitifs

Avec l’ouverture à la concurrence, la SNCF n’est plus compétitive et doit rapidement pratiquer des prix attractifs. Les principaux trains concernés sont les trains du quotidien comme les TER, Transilien et Intercités. Sur l’activité de TER, les coûts de roulage en France sont supérieurs de 60 % à ceux de l’Allemagne. «Cette situation tend à s’aggraver puisqu’entre 2006 et 2018, les contributions des régions aux TER ont augmenté de 92 % en France tandis qu’elles ont baissé de 34 % en Allemagne», indique le rapport. En France, trois fois plus d’agents sont nécessaires pour faire circuler un train qu’ailleurs en Europe.»

C’est là que le bât blesse. Pour être attractif, le groupe doit réduire ses effectifs. Les deux sénateurs recommandent ainsi la suppression 3.000 postes équivalents temps plein, pour une économie d’un milliard d’euros d’ici à 2026. Ils rajoutent : «Évidemment, cela doit se faire dans le respect du personnel et des statuts, essentiellement sur la base du volontariat».

Au 31 décembre 2020, les effectifs de la SNCF comptaient 271.509 collaborateurs dont quelque 119.000 cheminots statutaires. A noter que la majorité des personnels (40 %) concerne les filiales Keolis et Geodis mais, dans le cas de supressions de postes, le rapport pointe davantage du doigt les effectifs qui travaillent dans les ateliers de maintenance du matériel roulant.