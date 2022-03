La région PACA débloque 4 millions d'euros pour amortir les conséquences régionales de la guerre en Ukraine

Les conséquences de la guerre en Ukraine se font sentir sur le plan local. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur vient de débloquer ce 10 mars une enveloppe de quatre millions d'euros pour y faire face.

Des petites entreprises aux structures intermédiaires, les filières concernées sont celles qui sont directement touchées par la crise. «Nous avons débloqué 400.000 euros, et nous travaillons actuellement sur le sujet, avec l'institution Régions de France et le ministre de l'Economie Bruno Le Maire» a déclaré le président de la région PACA Renaud Muselier.

L'accueil des réfugiés

L'autre volet concerne la mission d'accueil aux populations déplacées en raison du conflit. La région Sud a débloqué un fonds pour 10.000 personnes au total, conformément aux projections régionales : «On est déjà à 1200, mais ça peut aller vite» a déclaré à ce sujet Renaud Muselier.

Au total, sur l'ensemble de l'Hexagone, 100.000 personnes devraient arriver, selon les dernières prévisions en date du Ministère de l'Intérieur. Six villes de la région Sud sont jumelées avec des villes ukrainiennes, notamment Marseille (jumelée à Odessa).

«Nous allons faire en sorte d'aider ceux qui sont ici» précise Renaud Muselier. Pour ce faire, trois millions d'euros seront dédiés à l'hébergement des familles, à la mise en place de lieux de restauration dans les lieux publics, et au financement de la gratuité des transports régionaux.

Un fonds spécifique pour les étudiants

Tout étudiant ayant fui les zones de conflit, qu'il soit ukrainien, russe ou biélorusse et inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur de la région bénéficiera quant à lui d'une aide forfaitaire de 500 euros.

Si la gratuité des repas n'est pas encore confirmée, la mise en place d'un dispositif d'«un repas pour un euro» a d'ores et déjà été confirmée par le communiqué du 10 mars.

Les artistes ukrainiens feront l'objet de mesures specifiques, et pour tous, un numéro vert sera mis en place afin de permettre de coordonner les dons et initiatives unilatérales.

Une aide directe sur le terrain

L'organisation humanitaire ONG Acted, présente actuellement en Ukraine, et d'autres organismes de secours (comme les pompiers ukrainiens) ou associatifs, percevront au total 400 000 euros également. Dans ce cadre, un convoi d'acheminement de matériel, comprenant six semi-remorques de 33 tonnes chacun, a été préparé au cours de ces derniers jours. Il s'acheminera depuis Toulon dès ce lundi 14 mars, en direction des frontières moldave et polonaise.