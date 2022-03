«On voit de quel côté est la violence» : la réaction d'Eric Zemmour après avoir reçu un oeuf lors d'un déplacement à Moissac

En déplacement dans le Tarn-et-Garonne ce samedi, le candidat du parti Reconquête! Eric Zemmour a reçu un oeuf sur la tête alors qu'il sortait de son véhicule pour rejoindre le maire RN de Moissac, Romain Lopez.

«On voit de quel côté est la violence, il y a des gens qui ne supportent pas le débat démocratique», a alors réagi l'ancien polémiste Eric Zemmour, quelques minutes après l'agression.

L'auteur du méfait est un homme d'âge mûr, a pu constater l'AFP. Ce dernier a été immédiatement maîtrisé par la sécurité et ensuite emmené par les gendarmes.

Un événement qui n'a pas interrompu le programme du candidat qui a ensuite été accueilli par le maire RN de Moissac Romain Lopez, un proche de Marion Maréchal.

Un nouveau soutien pour Eric Zemmour

«J'ai confiance dans sa démarche. Je le rallie tout à fait naturellement (...) Je n'allais pas rester dans un parti qui a oublié ce que Marion a apporté», a notamment annoncé Romain Lopez. Ce dernier est donc le premier édile à la tête d'une grande commune RN à rejoindre le candidat Reconquête!.

«Je suis toujours adhérent du RN. Je n'adhèrerais pas à Reconquête! (...) Je me considère aujourd'hui comme un maire DVD et plus RN», a-t-il toutefois tenu à préciser avant de critiquer durement la stratégie du RN et l'absence «de démocratie interne» du parti.

Agé de 33 ans, Romain Lopez est l'ancien attaché parlementaire de Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen. Pour Eric Zemmour, «Romain est l'incarnation de la réussite locale du camp national».

Quelques jours plus tôt, la nièce de Marine Le Pen avait apporté son soutien au candidat conservateur dans un entretien à Valeurs Actuelles. Elle juge l'ancien polémiste comme le mieux placé pour abattre «le mur électoral» qui a empêché jusqu'ici l'extrême droite d'accéder au pouvoir.