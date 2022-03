AirBNB : un boom de réservations pour soutenir l'Ukraine

Afin d'aider financièrement la population confrontée aux combats, certains prennent l'initiative de réserver sur la plate-forme communautaire de location de logements. Selon AirBnb, dans la nuit du 2 au 3 mars, 61 000 nuitées ont été réservées en Ukraine grâce à cette solidarité collective.

Le principe est simple : réserver une nuitée dans un logement particulier en Ukraine, sans s'y rendre. Cela permet à la plate-forme AirBnb de financer la mise à disposition gratuite de logements de particuliers aux réfugiés ukrainiens.

En réaction à l'invasion russe il y a deux semaines, l'entreprise américaine avait immédiatement décidé de suspendre ses frais de réservation en Ukraine.

Suite à cette prise de parti, partout dans le monde, plusieurs dizaines de milliers d'internautes sont venus réserver symboliquement. Sur la seule version française du site, Franceinfo a décompté 700 nuitées réservées.

En seulement deux jours, AirBnb a amassé plus de deux millions de dollars pour soutenir le peuple ukrainien.

Certains utilisateurs vont plus loin, en proposant de mettre à disposition gratuitement leur bien immobilier pour les réfugiés ukrainiens ayant déjà dépassé la frontière.

HOW TO HELP - just booked a Kiev AirBnb for 1 week, simply as a means of getting money directly into the hands of Kiev residents. It's really cheap and can make a small difference right now. Please share this idea #Ukraine #Russia #StopWarInUkraine #StopPutinNOW #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/7yQDLYRkph

— DiMaggio.eth (@DimaggioEth) March 3, 2022