Travail : quelles sont les propositions des candidats à la présidentielle ?

Alors que le taux de chômage atteignait 7,4% au quatrième trimestre de 2021, voici les propositions pour le travail des douze candidats officiels à la présidentielle 2022.

Nathalie Arthaud

Nathalie Arthaud propose dans son programme sur le travail une augmentation générale des salaires. Cette hausse pourra être de 300, 400 ou 500 euros.

La candidate de Lutte Ouvrière souhaite également instaurer une baisse du temps de travail hebdomadaire. Dans son programme elle précise que «baisser les cadences et réduire le temps de travail pour conserver tous les postes (…) est de l’intérêt des travailleurs et de toute la société». Nathalie Arthaud ne chiffre cependant pas cette réduction.

Sur le volet de l’assurance-chômage, la candidate ne se prononce pas.

Fabien Roussel

Fabien Roussel met en avant de nombreuses mesures touchant au travail dans son programme pour la France. Ainsi, il propose l’augmentation des salaires de la fonction publique à hauteur de 30%, n’émettant cependant pas de proposition pour le secteur privé.

Le candidat du Parti communiste français souhaite abaisser la durée légale du travail hebdomadaire à 32 heures contre 35 heures actuellement. Il propose dans son programme l’instauration obligatoire de l’égalité salariale entre les hommes et les femmes. Cette égalité devra être atteinte en un an dans le secteur privé et en six mois dans la fonction publique.

Fabien Roussel veut également faire abroger la réforme de l’assurance-chômage lancée par Emmanuel Macron. Sur le volet de la démocratie en entreprise, il souhaite la mise en place d’un droit de préemption des salariés en cas de vente de l’entreprise.

Emmanuel Macron

Emmanuel Macron, qui s’est déclaré candidat le 3 mars dernier, n’a pas encore dévoilé son programme pour cette élection présidentielle de 2022.

Jean Lassalle

Le candidat du parti Résistons ! n’a pas présenté un programme spécifique au travail pour cette élection.

Marine Le Pen

Dans son programme sur le travail, la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen met en avant sa volonté de faire grimper les salaires. Pour encourager le patronat à accorder plus d’augmentations, la candidate souhaite exonérer de cotisations patronales les hausses de 10% dans la limite de trois fois le SMIC.

Le programme de Marine Le Pen ne prévoit pas encore d’autres mesures sur le volet du travail.

Eric Zemmour

Candidat de Reconquête, Éric Zemmour prévoit dans son programme sur le travail la défiscalisation des heures supplémentaires et des primes jusqu'à trois mois de salaire net. Le candidat souhaite également favoriser l’égalité salariale, il estime : «A travail, métier, compétences et temps de travail égaux, il doit y avoir un salaire égal.»

Le programme d’Éric Zemmour ne prévoit pas encore d’autres mesures sur le volet du travail.

Jean-Luc Mélenchon

Dans son programme, Jean-Luc Mélenchon propose de nombreuses mesures touchant au travail. Le candidat de la France Insoumise propose d’augmenter l'ensemble des salaires en mettant en place des commissions salariales dans les entreprises.

Il souhaite également abaisser le temps de travail à 32 heures pour les métiers pénibles ou de nuit. Jean-Luc Mélenchon estime qu’il faut également faire appliquer «réellement les 35 heures en majorant les heures supplémentaires, cotisations incluses, à 25 % pour les quatre premières et à 50 % au-delà».

Le candidat propose la création d’une commission de contrôle salarié sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette dernière aurait pour mission de «punir sévèrement le non-respect de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.»

L’Insoumis est également en faveur de l’instauration d'un vote de défiance en entreprise pour les salariés à l’égard des dirigeants d’entreprise ou des projets stratégiques. Il souhaite aussi qu’un quota de 5 % à 10 % de contrats précaires en entreprise soit fixé.

Sur le volet de la santé mentale en entreprise, Jean-Luc Mélenchon veut faire reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle.

Il souhaite également l’abrogation de la réforme d’Emmanuel Macron sur l'assurance-chômage.

Anne Hidalgo

Candidate du Parti socialiste (PS), Anne Hidalgo propose de réduire le temps de travail hebdomadaire. Elle ne précise pas cependant la durée de cet abaissement. La maire de Paris souhaite également pénaliser les entreprises discriminatoires pour l’égalité salariale hommes-femmes.

Anne Hidalgo propose également dans son programme d’associer les salariés aux décisions de l’entreprise de façon plus large. Ainsi, elle milite en faveur d’au moins 50 % d’administrateurs salariés dans les conseils d’administration des entreprises de plus de mille salariés et de 33% dans celles de moins de mille employés.

Tout comme Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo souhaite que le burn-out soit reconnu comme une maladie professionnelle. La candidate souhaite également abroger la réforme de l’assurance-chômage engagée par Emmanuel Macron.

Yannick Jadot

Dans son programme sur le travail, Yannick Jadot souhaite la mise en place de conférences nationales par branche pour renégocier les grilles salariales. Le candidat d’Europe Ecologie Les Verts (EELV) entend également «réduire le temps de travail pour vivre mieux et travailler moins» sans plus de précision sur la durée de cette réduction.

Tout comme la maire de Paris, le candidat écologiste souhaite accroître la présence des salariés dans les instances de décision des entreprises à 50%. Il milite également pour faire reconnaître la dépression et le burn-out comme maladie professionnelle.

Yannick Jadot propose d’imposer aux entreprises la mise en place de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Il souhaite également abroger la réforme de l’assurance-chômage d’Emmanuel Macron.

Valérie Pécresse

Valérie Pécresse propose dans son programme sur le travail l’augmentation de 10 % les salaires jusqu'à 2,2 smic d'ici à 2027. La candidate des Républicains (LR) souhaite également la mise en place de rattrapage dans les entreprises pour atteindre l’égalité salariale hommes-femmes.

Sur le volet du temps de travail, Valérie Pécresse entend mettre fin aux 35 heures et libéraliser le temps de travail. Elle souhaite que le nombre d’heures travaillées chaque semaine soit négocié par branche ou entreprises. En l’absence d’accord, la durée de travail sera de 39 heures hebdomadaire.

Contrairement à de nombreux autres candidats, Valérie Pécresse souhaite poursuivre la réforme de l’assurance-chômage.

Philippe Poutou

Candidat du Nouveau parti anticapitaliste (NPA), Philippe Poutou propose une augmentation de 400 euros de tous les salaires pour faire face à l’inflation. Le candidat souhaite aussi l’instauration de l’égalité salariale.

Philippe Poutou entend également réduire le temps de travail hebdomadaire à 32 heures sur quatre jours. Il milite également pour l’interdiction des heures supplémentaires et veut restreindre le travail le week-end à un par mois maximum.

Nicolas Dupont-Aignan

Nicolas Dupont-Aignan présente dans son programme sur le travail une mesure visant à augmenter les salaires de 8%, ce qui équivaudrait à un treizième mois de salaire. S’il ne souhaite pas modifier la durée de travail hebdomadaire, il entend «défiscaliser les charges sur les heures supplémentaires, sans plafond».

Le candidat de Debout la France, veut instaurer un barème dissuasif pour les entreprises qui permettrait de limiter le nombre de contrats précaires mais aussi alléger les cotisations des entreprises qui appliquent l’égalité salariale.

Sur le volet de l’assurance-chômage, Nicolas Dupont-Aignan n’entend pas modifier la loi.