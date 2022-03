Covid-19 : où en sont les indicateurs choisis par Olivier Véran pour justifier une levée des restrictions ?

Alors que le pass vaccinal doit disparaître ce lundi, l'épidémie repart à la hausse en France. Les critères sanitaires fixés par le gouvernement pour lever les restrictions ne sont plus aussi favorables.

Le 22 février, le ministre de la Santé Olivier Véran avait affirmé devant une mission d'information du Sénat qu'il était possible de lever le pass vaccinal à la mi-mars sous certaines conditions.

Levée du #passvaccinal : "Il faudrait être à 1500 patients en réa : au rythme actuel on y sera dans 2 ou 3 semaines. Il faudrait aussi un taux d’incidence faible (300-500 maximum). On va l’atteindre, et là aussi d’ici 2 ou 3 semaines maxi, c’est une bonne nouvelle." @olivierveran pic.twitter.com/I0MMnyIrTK

— Public Sénat (@publicsenat) February 22, 2022