Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron reste en tête, Marine Le Pen continue sa progression

Emmanuel Macron et Marine Le Pen prennent de l'avance sur les autres candidats à la présidentielle, comme le confirme le dernier baromètre OpinionWay pour CNEWS dévoilé ce lundi 14 mars.

A moins d'un mois du premier tour de l'élection présidentielle, le président de la République recueillerait 30% des intentions de vote.

Il devancerait Marine Le Pen, la représentante du Rassemblement national, qui affiche 19% des voix, soit deux points de plus que dans le baromètre du 10 mars dernier.

Derrière le duo, les écarts se creusent de plus en plus. Valérie Pécresse se place en troisième position (11%), à égalité avec Jean-Luc Mélenchon (11%), qui double Eric Zemmour. Le candidat de Reconquête perd deux points et obtiendrait désormais 10% d'intentions de vote.

Emmanuel Macron toujours gagnant au second tour

Plus bas dans les sondages, Yannick Jadot (6%) devance le candidat communiste Fabien Roussel (4%), la socialiste Anne Hidalgo (3%), le gaulliste Nicolas Dupont-Aignan (2%) et Jean Lassalle (2%).

Philippe Poutou et Nathalie Arthaud obtiendraient, eux, 1% des voix le 10 avril prochain.

Au second tour, le 24 avril prochain, Emmanuel Macron serait réélu avec 59% des voix contre 41% pour Marine Le Pen.

*Enquête réalisée les 12 et 13 mars 2022 sur un échantillon représentatif de la population française de 1.110 personnes inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas.