Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron va présenter son programme ce jeudi lors d'une conférence de presse

Désormais officiellement candidat à l’élection présidentielle, Emmanuel Macron va présenter son programme ce jeudi 17 mars lors d'une conférence de presse.

À défaut d’accepter de débattre avec ses adversaires avant le premier tour de l’élection, qui a lieu dans moins d’un mois, Emmanuel Macron va enfiler son costume de candidat et affronter les journalistes lors de cet échange pendant lequel il pourra s’exprimer «sur tous les sujets».

Cette conférence de presse pourrait durer «trois ou quatre heures», selon les informations des Échos, et le président répondra aux différentes questions de la presse sur les différents points de son projet pour un second quinquennat. Un cahier d’une vingtaine de pages résumant les propositions d’Emmanuel Macron devrait par ailleurs être publié en fin de semaine.

Il s'agit du deuxième événement officiel du président-candidat depuis l’annonce de sa candidature, un premier déplacement ayant eu lieu la semaine dernière à Poissy, dans les Yvelines. Il distille depuis des éléments de son futur programme jour après jour, comme ses annonces sur le report de l’âge légal de départ à la retraite la semaine dernière, sans jamais répondre aux questions et aux attaques de ses opposants. Un refus de débattre qui lui est reproché, et ce malgré la guerre en Ukraine qui occupe une grande partie de son agenda.

Malgré l'absence de débat avec ses adversaires avant l'élection, Emmanuel Macron reste le grand favori de la présidentielle, et est crédité de 30% des intentions de vote au premier tour, loin devant Marine Le Pen (19%) et Valérie Pécresse et Jean-Luc Mélenchon (11%), selon le dernier baromètre OpinionWay pour CNEWS.